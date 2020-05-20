妹妹帶男友見家長　連登仔內心唔舒服感關係變淡　網民：佢大個喇

常說有妹妹的哥哥特別溫柔，但這種感情變成煩惱時又如何是好？有連登仔在討論區分享，說與妹妹上大學後二人關係變淡，最近她帶男友回家的時候內心更有「唔舒服」的感覺，特別看到她與男友打情罵俏的時候感到「頂唔住」。樓主之後與妹妹WhatsApp討論，原來妹妹感覺二人「超越咗普通兄妹」，例如一般兄妹並不會拖手或攬攬；不過亦有網民質疑樓主說法，提醒眾人不要「跟車太貼」。

樓主妹妹近日帶男友回家，結果令樓主內心有「唔舒服」的感覺，於是到討論區發文徵求意見。 （《公屋‧居屋‧私樓》短片截圖）

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樓主在連登討論區上以「最近阿妹帶咗男朋友上嚟，個心有啲唔舒服」為題發文，他說過去與妹妹關係良好，「但依家同佢好似有段距離」，皆因妹妹上大學後「有啲反叛」，她住宿舍後可能兩、三星期才回家一次，即使回家亦只會嘲諷樓主，說他「咁大個人都未拍過拖注定孤獨一世」，應該改變一下自己脫毒。對於妹妹的批評，樓主本身都不太放在心上，「始終自己阿妹，有時佢冇錢買嘢或者出街要錢問我拎，佢氹下我，我都即刻磅水」。

近日妹妹突然帶了男朋友回家，樓主立即「唔知點解個心會有啲唔舒服」。他說妹妹的男友是正常男生，自己沒有什麼意見，「不過見到佢同我阿妹打情罵悄嗰陣真係頂唔住」，於是發文問網民意見。他說：「其實我都唔明自己係點，會唔會係因為見到阿妹已經同以前認識嘅阿妹唔同左所以先咁？」直至男友離開後，樓主的心情才好轉。

樓主因為妹妹的男朋友而覺得內心不舒服，更回到房中逃避。（GettyImages）

網民分析樓主的想法，安慰他說妹妹始終會長大成人，「個妹都讀大學啦，有自由又有自己嘅世界」，而樓主的難受感覺某程度是「正常嘅佔有慾」，暫時不適應兄妹之間的關係變化，「好似個好朋友突然同另一個朋友Friend啲都會咁」。

有網民提議樓主與妹妹溝通一下，所以樓主WhatsApp「試下同阿妹傾下」，「覺得與其自己亂諗嘢，不如直接同阿妹溝通問下」，可是對話過後卻令樓主更加不能釋懷：

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對於妹妹的想法，樓主坦言感到困擾，直言「明明出街同阿妹拖手，攬下好正常」，不明白為什麼妹妹要介意別人的目光，「乜其實正常兄妹唔會咁咩？」，他亦強調，「非妹控，正常兄妹關係」。

網民看到樓主與妹妹的討論之後，大多覺得樓主的心態有問題，認為不可以強求妹妹接受自己的一套：

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事件不斷討論下去，有網民質疑樓主說法，提醒大家切忌「跟車太貼」，認為妹妹可能只是樓主幻想出來的人物。

同場加映（香港01製圖）

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