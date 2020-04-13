一屋4人3張床　日女星爆與3哥哥輪流同床睡　網民：阿哥唔孖鋪？

不少人童年時或會與家人同床睡或共浴，但長大了一般會停止。現年已23歲的日本F Cup女星井口綾子，近日在節目上自爆仍會與3名哥哥輪流睡在同一床上，起床時哥哥親吻再叫醒她，令節目嘉賓大感驚訝，有人甚至形容猶如色情動畫的情節，令井口綾子需要急急澄清。

井口綾子近日在節目上表示，自己仍然會與3名哥哥輪流睡在同一床上，而且起床的時候哥哥都會親吻她，再將她叫醒，令節目上的嘉賓都表示震驚。（IG「lespros_ayako」圖片）

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井口綾子最近出席電視節目《靜靜地聽～明星近況報告》（じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～），與嘉賓及觀眾們分享私人生活。她提到現時與3名哥哥同居，不過一間屋雖然有4個人一起生活卻只有3張床，故她要輪流與3名哥哥同床睡覺。

這個奇特的生活習慣令人覺得難以置信，井口綾子還續指每天早上哥哥都會「親我臉頰把我叫醒」，即時令嘉賓們驚叫，瘋狂追問「真的是親哥哥嗎？」

井口綾子出生於1997年，來自神奈川縣，19歲的時候以「新垣結衣師妹」之名入行。（IG「lespros_ayako」圖片）

井口綾子一臉無辜強調3位都是親哥哥，還稱「啊！就是不是起床的時間也會（親）」。這樣兄妹相處生活方式令嘉賓們震驚，有人更忍不住以「色情動畫才有的情節」來形容，井口綾子才發現出事，急急澄清希望大家不要想歪。

節目內容傳到香港，香港網民也忍不住熱烈討論一番，有人認為整件事不可思議，「點解唔係兩個阿哥孖鋪」、「擺到3張床但擺唔到2張碌架床」。不過亦有人覺得，一起成長的家人理應不會有非份之想，覺得大家還是不要太心邪。

井口綾子出生於1997年，來自神奈川縣，19歲的時候以「新垣結衣師妹」之名入行。由於樣子可愛加上身材豐滿，很快就得相當高的知名度，IG亦有多達20萬名粉絲。

事件上日本不時都出現家人過份親密的生活習慣，例如Morning娘前成員後藤真希自爆與姨甥共浴17年，20多歲的女星北見直美也指仍會與父兄共浴，亦有33歲擔任補習老師的日本男節目中自爆即使30歲仍會和媽媽共浴等等，均令香港人大感驚奇，每次出現必引哄動。

同場加映！（香港01製圖）

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