玩具火車迴轉壽司新高度！座位前自動停車　超長橋樑分開餐枱廚房

安坐家中又想吃迴轉壽司，玩具火車可以幫到你，不過有日本網民就挑戰玩具火車（Tomy Plarail，プラレール）迴轉壽司新高度，不但以超長火車橋分開廚房及進食區，更用iPad模擬遙距落單，令網民們都嘖嘖稱奇！

日本網民「hisa_916」在twitter上分享以「Plarail迴轉壽司」為題的短片，由於有不少機關，令網民都覺得十分有創意。（YouTube「K.Y.S TV」短片截圖）

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日本網民「hisa_916」在twitter上分享以「Plarail迴轉壽司」為題的短片，畫面一開始就看到在餐桌上面有兩圈路軌，內圈是一列火車正在行走襯托氣氛，外圈則可以連接到「廚房」。在火車軌前面則放有一部iPad，讓小朋友可以當自己是客人，透過程式落單。

鏡頭一轉就去到了廚房，看到一列火車拖着3個車卡，上面都分別放了一個小碟子，小朋友收到訂單之後就將壽司逐一放到碟上，再按動車站按鈕開車。火車開動之後，就繞洗手盆一圈，然後距過一條超級長的火車橋，抵達對面的餐桌。

火車到了另一邊的餐桌之後，就逐一停在小朋友前面卸貨。（YouTube「K.Y.S TV」短片截圖）

原來餐桌上面分別都有3個機關，令火車分別在3個孩子的面前停下來，再讓他們將車上的壽司拿下來。火車完全「卸貨」之後，孩子們就大快朵頤，火車就再次駛過大橋回到廚房。

「hisa_916」亦分享玩具火車迴轉壽司的使用心得，他指片中的超長火車橋主要結構是木頭，兩邊削出了坡度以卡在餐桌及洗手台之間，他提醒要小心兩邊斜度太高會令車子打滑空轉。想要更快吃到壽司的話，可以換上快一點的火車，例如新幹線，不使用片中的Thomas小火車，但如果要放上碟子還是車頂較平的車卡會較合適。

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