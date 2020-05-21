大冠鷲誤食毒松鼠倒地　路人灌藥酒愈幫愈忙　一身酒氣送獸醫治理

民間常有不同的偏方，用在人身上可能做成傷害，用在動物身上更可能會出事。台灣一隻大冠鷲因為懷疑老鼠藥死亡的毒松鼠倒地，被民眾發現，想不到人們竟向牠灌食藥酒，相信可以解毒，結果愈幫愈忙令大冠鷲醉倒，渾身酒氣、兩眼發直地被送到獸醫治理，實在令人哭笑不得。

本來已中毒，還被灌食藥酒，大冠鷲被送到獸醫時，「虛弱的躺在診療台上，嘴邊不時流出透明藥酒」。（野生動物急救站fb圖片）

「野生動物急救站」在facebook發文，表示當天民眾用手臂夾着大冠鷲衝進急救站看診，原來民眾發現大冠鷲時，牠倒在一隻松鼠旁，而這隻松鼠疑似誤食老鼠藥已死亡，人們認為大冠鷲可能吃了毒松鼠才倒地，於是向牠灌食民間解毒良方「九股藤藥酒」，再送至急救站。

本來大冠鷲已中毒，還被灌食藥酒，當牠被送到獸醫時，「虛弱的躺在診療台上，嘴邊不時流出透明藥酒」，圖中可見大冠鷲已全身僵硬、眼神渙散，獸醫檢查後發現，大冠鷲口內有傷及吸入性肺炎，於是清洗牠的嗉囊。幸好，大冠鷲在氧氣房休養4天後，已經回復元氣，成功站起來。

急救站呼籲民眾發現野生動物倒在路上時，最重要不是餵食與給藥，而是救援醫療，「若大家有幸的遇見需要幫助的野生動物時，請不要餵食、不留置、盡速送救傷單位」。

幸好，大冠鷲在氧氣房休養4天後，已經回復元氣，成功站起來了。（野生動物急救站fb圖片）

事件讓不少網民哭笑不得，「雖然很可憐，但還是很想笑」、「我第一次在鳥出事還覺得想笑」，很多人都稱救大冠鷲的人都是好心，不過真的不能亂餵東西，「好心人是真的好心，可是動物不能這樣救啊」、「還好牠撐過宿醉了...」、「他這樣之後會不會有酒癮？」

大冠鷲被灌的九股藤藥酒是台灣民間常見的藥酒，用中藥材九股藤泡酒做成，藥酒是深咖啡色，喝起來有點苦苦的，中醫相信可以清熱解毒消炎。