貓咪排出長條狀異物嚇壞主人　獸醫指嚴重過痾蟲：處理不當可致命

「好奇心會害死貓」這句話絕對是真的！不少貓主子對各種事物都非常「八掛」，有時更會放入口中「試試味」，貓奴一時不留神，就會在便便中發現千奇百怪的異物。早前台灣有貓奴分享主子便便時竟排出一條長條狀的異物，看上去非常恐怖，起初主人還以為是寄生蟲，但獸醫一看竟稱異物比寄生蟲更危險。

花貓丹丹便便時竟排出一條長條狀的異物，獸醫經檢查後發現條狀物並非寄生蟲，而是主人褲子上的褲頭帶。（fb專頁「安傑動物醫院」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣安傑動物醫院早前於facebook專頁發文，分享花貓丹丹誤食異物的個案。相中可見丹丹排便時，肛門竟掛住一長條狀異物，異物上沾有糞便及貓砂，驟眼看會以為丹丹排出了一條巨型寄生蟲。被嚇壞的貓奴立即帶丹丹到診所，獸醫經檢查後竟指條狀物並非寄生蟲，「可怕的是那不是蟲，是一條繩子啊」。

獸醫指出，主人發現貓咪肛門或是口腔有繩子時必定要盡快求醫，切勿嘗試自行拉扯。（fb專頁「安傑動物醫院」圖片）

原來丹丹早前趁貓奴忙着曬衣服時，偷偷咬下了其褲子上的褲頭帶來玩，玩得興起更將棉繩吃進肚裏，幸好送到診所後獸醫順利幫牠把取出棉繩，現時已平安出院。

安傑動物醫院於帖文表示，「線狀異物」是貓科動物中常見的消化道疾病之一，常見異物包括鞋帶、主人的頭髮、各類塑膠製品，甚至是縫衣針。獸醫提醒如貓奴發現類似丹丹的情況，「千萬不要想硬拉出來」，因這類東西在貓咪的消化道中，「只要一頭被固定住時就會使得小腸被一直拉扯，而產生皺摺狀的變化」，即使是衣物的幼線也能造成嚴重傷害，甚至致命。

獸醫指出，如各位貓奴一但發現主子肛門或是口腔有繩子，「一定要立刻就醫，愈早處理愈好」，就算情況較嚴重需要開刀，只要線狀異物沒有陷入貓咪腸壁的肌肉層中，大多會順利康復，故不應諱疾忌醫，「喵星人會一犯再犯同樣的錯誤，所以線材一定要盡可能的收好啊」。

（01製圖）

+ 2