【新冠肺炎】印尼村民擅自開棺為患者遺體淋浴　導致15人集體感染

2019冠狀病毒（COVID-19）在多國肆虐，疫症當前為了大局着想，傳統儀式可免則免。日前印尼爆出一宗集體感染個案，事源一條村的村民不顧當局警告，領回新冠肺炎患者的遺體後，打開封好的棺木按傳統為死者進行淋浴儀式，導致15個人受感染。目前該村還有數十人被列為密切接觸者，防疫人員亦趕到村內調查及追蹤接觸者，並嚴格管制村落人員出入。

印尼一條村的村民領回新冠肺炎死者的遺體後，打開棺木舉行傳統的淋浴儀式，導致至少15人受感染。（網上圖片）

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5月18日，印尼傳媒報道東爪哇省泗水市徐圖利祖縣（Sidoarjo）一條村爆發集體感染個案，事件起因是一名新冠肺炎患在當地醫院死亡後，親友要求領回屍體返村安葬，院方用保鮮膜包裹好屍體，再放在木製棺材內交予親友，讓他們舉行正常的葬禮。

不過，村民竟無視地方當局的警告及衛生規程，擅自打開了死者棺木及包裹屍體的保鮮紙，為屍體舉行傳統的淋浴儀式，導致至少15人中招。事件令當地防疫人員進入村落調查，要追蹤所有相關人士，調查人員已經確定該村有15人確診，並將其他數十人列為密切接觸者，要接受監視。

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該村已部分關閉，防疫人員要嚴格控制進出該村的交通，當地清真寺不能進行大規模的祈禱，以遏止病毒的傳播。相關的測試結果在上周六公布，那天徐圖利祖一天內多了45個確診病例，是有紀錄以多最高單日增幅，故當局將延長社交限制措施至5月25日。

（綜合）