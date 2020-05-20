【新冠肺炎】餐廳倒閉前老闆娘安排退款　食客：妳搬到邊我食到邊

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，湖北省襄陽市南街「功夫小子」快餐店面臨倒閉，老闆娘李雪嬌決定在結業前為曾購買充值卡的食客安排退款，她說，由於不少顧客未有留下聯絡方式，故此她很着急，恐怕關店後無法再聯絡到對方；有食客表示，接到退款通知時非常難過，揚言無論快餐店以後搬到哪裏，找遍天涯海角也會再光顧。

李雪嬌表示，受疫情影響，快餐店已無法再經營下去，雖然房東早前願意減免部分租金，但仍不得不關門止蝕；但在正式結業之前，她希望為曾購買充值卡的食客安排好退款，不想被以為「走數」，於是近日開始與丈夫逐一致電通知食客。

然而直至周日（17日），只有約20名顧客前來餐廳退款。李雪嬌說：「看了一下充值卡的那些顧客，卡上餘額（加起來）有2萬多元。我都一一通知了充卡的顧客，至今只退了1100多元，然後我就很着急，因為有些顧客我實在聯繫不上。」

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由於李雪嬌怕結業後食客會無法找到她，因此餐館現時只能繼續苦苦經營下去。有食客稱：「聽到她這個店可能做不下去了，有點難過，想着盡自己一點微薄之力，發動自己身邊的同學（來光顧），能幫一點是一點。」另一名食客謂：「兩夫婦人品很好，卡裡的錢她都退給我了，她們搬到哪我跟到哪。」

不少網民也表難過，「倒閉只是暫時的，期待你下次的重新崛起」、「誠信立本，這種老闆遲早會發大財的」、「講真的，好老闆真的不怕沒顧客！以後大家可以多光顧她生意！」