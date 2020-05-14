【碧咸禿頭】狗狗秃頭被嫌太醜遭遺棄　直到遇上牠命運大逆轉

近日英國「萬人迷」，45歲的碧咸（David Beckham）被人拍到有禿頭徵兆的照片，引起不少人關注。事實上，秃頭會很影響觀感，就連狗狗界也不例外。美國便有一隻狗狗，因為頭上毛髮稀疏而慘遭被遺棄。幸好最終牠找到好主人，並找到同病相憐好友。

左邊的是Fabio，右邊的則是Dumpling。（ig@thebalddumpling）

這隻叫Dumpling的狗狗，天生頭頂上的毛髮就特別稀少，在某些人眼中牠就顯得不夠可愛，牠亦因為此而遭前主人棄養。幸好天無絕人之路，Dumpling被新主人領養，更遇上改變牠命運的另一隻同病相憐狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻可愛的Dumpling，牠現在已和Fabio成為好友，過着快樂的生活】

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Dumpling在2016年的9月，被Leigh Vazquez從美國德克薩斯州休斯頓的Tender Loving Crested Rescue動物收容所救出，從此Dumpling有了個永遠的家。

Leigh早已了解到Dumpling被遺棄的故事，牠曾經有一個家，但由於牠與其他狗狗合不來，加上外貌不夠討好，於是被前主人棄養交給了收容中心。

混種血統

Dumpling本身是隻混血狗狗，牠有一半是中國冠毛犬（無毛犬的一種），一半血統是芝娃娃，因此牠頭頂上的毛髮稀疏並不算奇怪。雖然樣子和其他芝娃娃不一樣，但仍無減牠們的可愛，同樣值得被愛被關注。

同病相憐的結緣

在未領養Dumpling時，Leigh家中已有一隻秃頭狗狗Fabio，由於Dumpling與Fabio情況很相似，因此收容中心在分享Dumpling相片時，有不少熱心的網民便Tag了Leigh家中的狗狗Fabio，結果這引起Leigh的注意。

雖然Leigh也很喜歡Dumpling，但她暫時沒打算把Dumpling收養回家，因為家中已有Fabio以及另外幾隻狗狗，加上Dumpling當時才3個月大，應會有不少人喜歡牠。

但過了幾個月，Dumpling還是沒被人帶走，最終Leigh決定接走Dumpling，給牠一個永遠的家。

接回家的Dumpling顯得膽小自卑，不敢與其他狗狗接觸。直到牠與Fabio接觸，一切都改變了。牠倆從此緊密在一起，就算吃東西和睡覺都要在一起。

Dumpling已離開了大家，但牠會永遠留在主人心底。（ig@thebalddumpling）

永遠在心中

可惜一切都不如人願，可愛的Dumpling在2019年7月起開始與病魔搏鬥，雖然痛苦但仍繼續將觀樂帶給身邊人，可惜最終不敵病魔，於同年7月底離開了。至今Leigh仍不時將Dumpling的相片分享，藉以懷念着這可愛的狗狗。

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