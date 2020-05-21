荃灣夾公仔機內驚現貓咪惹虐貓疑雲　網民事後發現主子爆笑真相

香港街頭特色除了充滿五光十色的招牌燈，其實更有不少可愛貓店長看門口。不過最近有網民在荃灣花園商場的夾公仔店，發現有貓在夾公仔機內出沒，質疑店主虐貓。事件引發多人討論，有網民估計貓咪是主動走入機內，事件真相眾說紛紜。

網民於fb群組「貓貓狗狗保護及領養區」上載相片，表示於荃灣花園的夾公仔店發現貓咪，當時牠身處夾公仔機內，看似被困。（fb群組「貓貓狗狗保護及領養區」）

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網民於fb群組「貓貓狗狗保護及領養區」上載相片，表示於荃灣花園的夾公仔店發現貓咪，但令人驚訝是牠竟躺在夾公仔機內，樓主懷疑有人虐貓，更向網民求救，「場主唔識養唔好害隻貓啦，指公仔機內又熱又焗又有機器，任人咁攪（搞）隻貓，又落曬（晒）鎖，唔記得開返咁就一條命」。

後來帖文被轉載至另一fb群組，引來大批網民討論。他們理性分析指，從樓主的相中可見，貓咪似乎享受在機內休息，網民又指如果貓咪在被迫或不願意的情況下必定反抗，甚至不斷叫，但相中貓咪的姿勢悠閒，不像樓主所指是虐貓。

網民指如果貓咪在被迫或不願意的情況下必定反抗，甚至不斷叫，但相中的貓咪姿勢悠閒，不像樓主所說的虐貓。（fb群組「貓貓狗狗保護及領養區」）

後來有網民聲稱是店內其中一個機主，更公開閉路電視片段，竟見貓咪施施然從夾公仔機的洞口走出來，更「轉場」走到自己的夾公仔機。另一網民則解釋，這貓咪其實是店內「慣犯」叫「GetGet」，牠經常走入店內涼冷氣，又不時貪玩走入機內，休息夠了就會走到另一部機，行為可愛又爆笑。

後來有網民聲稱是店內其中一機主，更公開閉路電視片段，竟見貓咪施施然從機內拿公仔的洞口走出來，更「轉場」走到自己的夾公仔機。（fb群組「貓貓狗狗保護及領養區」）

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不少網民批評樓主未了解事情便胡亂說店舖虐貓，「其實貓都有智慧嘅，隨時高過你」、「部機下面有窿，佢識自己行出行入」、「一睇就知你無養過貓啦」。更有網民笑言GetGet蠱惑，會在機內伸出「無敵貓貓拳」將客人夾到的獎品打走，亦有貓奴笑言想將牠夾走。

（fb群組「貓貓狗狗保護及領養區」）