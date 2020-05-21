美國護士輕視疫情參加派對中招　190磅肌肉男暴瘦50磅變排骨仔

2019冠狀病毒（COVID-19）肆虐美國，3月初邁阿密南海灘還舉辦冬季音樂節，其中38名參加者確診，3人因此死亡。43歲的三藩市護士舒爾茨（Mike Schultz）是其中一名確診者，他日前展示了自己插喉治療6周的前後對比照，只見原本擁有爆肌身型的他，暴瘦50磅變成一個「排骨仔」，更說病毒令他一度全身乏力拿不起手機，自己肺活量大減。他承認自己輕視了疫情嚴重性，告誡網民別恃着年輕及健康就放鬆。

Mike Schultz上載一張染疫前後對比，呼籲網民別因年輕及健康就輕視肺炎病毒。（「thebearded_nurse」IG圖片）

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舒爾茨是一名護士，愛好健身的他經常上載爆肌照片，也不時上載和男友的合照，IG有超過3萬名粉絲。日前他上載了一張染疫的前後對比照，只見一身猛男身型的他，中招後似小了兩三個碼，住院6星期的時間令他由190磅趺到140磅，而且肺活量下降明顯，自己本身愛好運動，亦無長期病患，故對病毒造成的影響感到吃驚。

其實140磅也不算太輕，但對比染疫前的大隻身型，瞬間變成一名排骨仔。他說中招前完全不知道疫病是如此嚴重，「我以為自己還年輕，應該沒什麼影響，而且我知道很多人都有同感」，展示照片給大家看是想解釋用了呼吸機或者插喉多時對身體的影響有多大，年輕健康無法令你對病毒免疫。

Mike Schultz稱住院多時醫生才讓他恢復正常飲食。（「thebearded_nurse」IG圖片）

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Mike Schultz稱男友（右）會在音樂節上演出，他才前往參加。（「thebearded_nurse」IG圖片）

舒爾茨因為參加音樂節中招，該音樂節於3月4日至10日舉行，雖然當時美國多地出現病例，人們已對疫情提高警覺，但大多數城市都沒有封鎖，人們如常過活。舒爾茨接受外媒訪問時坦言自己認識這種病毒，但恃住自己還年輕兼身體健康，故仍前往音樂節看DJ男友Josh Hebblethwaite的演出，當時政府沒有限制措施，他們以為多洗手，避免觸摸臉部就沒事。

一周後舒爾茨感到有點發冷，但沒有發燒等症狀，覺得無大礙回到三藩市，再於3月14日去波士頓找男友，2天後他因發高燒及肺積水送院，「我是如此虛弱，這是最令人沮喪的部分，我拿不起手機，它太重了。我也不能打字，因為我的手顫抖得很厲害」。

住院6星期，但他的身體感覺只過了一星期。進來的第一天醫生就要他吸氧氣及鎮靜劑，不久後告訴他需要插喉，入院不夠4天他被轉送到一間更大型醫院，插喚4周半，由於男友不可以探望他，只能打電話請護士代為問候，大約4周後才准他們FaceTime，儘管當時舒爾茨處於昏迷狀態，但終於看到舒爾茨男友才安心一點。

舒爾茨說治療過程中，得悉許多網民批評他參加音樂節是自討苦吃，又咀咒他的男友都應該染疫，他承認這些言論令他難受，但同時也得到很多網民正面的支持，離開醫院時想要的東西很簡單，只是想吃麥當勞的雙層芝士孖寶、炸薯條和奶昔，但就吃起來的時候味道變得有點不同，「我像失去了部分味覺」，但仍然很好吃。