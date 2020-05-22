廣州男子遭騙財　女方結婚證戶籍全是假　婚宴12親戚為臨時演員

愛情都要真心維繫，但一名內地女子竟以結婚欺騙一名男子，連結婚時女家所有親友全為臨時演員，婚後女子多次向男家親戚借錢，直至一年後男方才發現事件，發現自己的「老婆」竟已別人的妻子，更育有一名2歲孩子，讓他憤而報警。

阿東於2018年3月透過交友軟體認識了女友小萱，交往不到1個月，小萱就表示自己懷孕了，兩人於是計畫結婚。（資料圖片）

來自廣州增城的阿東（化名）於2018年3月透過交友軟體認識了女友小萱（化名），交往不到1個月，小萱就表示自己懷孕了，兩人於是計畫結婚，並見過父母和同居。同年9月兩人辦結婚證時，小萱卻以家鄉徵地賠償為由，表示如果結婚遷出戶籍就拿不到賠償，因此提出請朋友代辦結婚證，而且男方不需到場，阿東不虞有詐便答應了。

兩人交往期間，小萱已多次向阿東要錢，包括借10萬元人民幣做補品生意，之後又以進貨、開分店、裝修、結婚聘禮等向阿東要錢。但到2018年11月，小萱向阿東表示，去產檢時醫生發現孩子沒有心跳，只好進行流產手術，不過兩人依按照計畫於2019年春天舉辦婚禮。

2019年下半年，兩人結婚不久，阿東的表姐指小萱借了6萬元人民幣未還，小萱為此和阿東吵架，更離家出走。後來阿東發現事有蹺蹊，更在家中發現了一張身分證，身分證上的照片是小萱，但年齡比她說的小2歲，戶籍也完全不同，連「結婚證書」都是假的，此時阿東才驚覺受騙，並報警求助。

小萱卻以家鄉徵地賠償為由，表示如果結婚遷出戶籍就拿不到賠償，因此提出請朋友代辦結婚證，其實是在網上做假證。（網上圖片）

警方調查後，發現小萱原來早已與他人結婚，還育有一名2歲兒子。而女方在婚宴上所請來的父母和親戚朋友，全都是小萱在網上花錢請來的臨時演員，12名臨時演員共花費人民幣1.6萬元。另外，除了阿東外，小萱亦涉嫌以合夥開店、買補品促銷等詐騙其他人，目前小萱因涉嫌詐騙罪和偽造國家證件罪被檢察機關起訴。

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