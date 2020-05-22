Good Mask推優惠$88購Level 3高防口罩　網上登記抽籤至26日截止

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，市面上愈來愈多本地口罩供應。港產口罩公司 Good Mask推出抽獎優惠，將於5月20日至26日開放網上登記，其後抽出1000名幸運兒，可以88元購買一盒ASTM Level 3級別、獨立包裝成人口罩。

優惠價以88元購買一盒ASTM Level 3級別、獨立包裝成人口罩。（Good Mask FB圖片）

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Good Mask日前在facebook專頁公布詳情，指為慶祝該廠99口罩正式達到ASTM Level 3標準，該廠將會抽出1000名幸運兒，以優惠價$88 購買99 ASTM level 3 口罩，一盒30片獨立包裝，以及送出10元電子優惠卷。

另外，Good Mask宣布將於27日正式開賣成人99、95納米口罩及中童99、95 納米口罩，詳情將稍後於專頁公布。

+ 5 + 4 + 3

Good Mask網上登記抽籤詳情：

日期 : 2020年5月20日至5月26日22時00分

數量 :1000個名額

登記方法： 讚好Good Mask 專頁及帖文，分享帖文及於留言位置Tag 5位朋友，完成後到google form填寫個人資料

Good Mask宣布將於27日正式開賣成人99、95納米口罩及中童99、95 納米口罩。（Good Mask FB圖片）

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