日本城售白元快適、Unicharm口罩　網民轟跑馬地分店出蠱惑疑扣貨

本港口罩供應愈趨平穩，惟靚口罩總不乏搶購者，日本城再推日本口罩再爆爭議。有網民指在跑馬地分店目擊店員疑益自己友買完又買，分單狂搶6盒，店員亦疑似有扣貨行為，極度不滿。不少網民同感憤慨，特別是聞訊趕至但食白果的人，部分人轉到官方fb求交代。《香港01》正向日本城了解，暫未有回覆。

日本城FB公布出售日本口罩，惟最終引來質疑。（FB圖片）

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日本城今日（19日）在官方fb公布出售白元快適口罩和Unicharm 超立體3D口罩的消息，引來網民關注，尤其近日天氣更熱不少人大讚戴得舒適，都希望能夠買到。

惟不久後有網民卻分享在跑馬地分店目擊的離譜情況，直指官方指該店售87份，卻見有人分單一買6盒，然後又重覆排隊，又有人手執4張單擺明買完又買，有在場人士大罵不公，質疑來來回回只有數人買到，樓主稱經理亦即場承認員工失誤，氣氛一度僵持。

樓主指，其後再有人發現疑似員工扣貨留起了兩包，被發現後稱只是跌在地下，另又指店長解釋官方稱的數量與實際不符，如白元口罩fb稱有30盒，實際是7盒而已，不少人拒信懷疑根本是有人扣起。

有在同一分店的網民其後補充，在場者鼓譟後店員再攞了一包口罩出來，完全反映「根本是內部有問題」。不少同樣想買的網民與樓主一樣一肚氣，直指其他分店也是極速賣完令人懷疑有蠱惑，在太子分店有人更指見證員工收起不賣，另有人表明以前也見過出售抗疫用品時員工扣貨的情況，認為總公司應認真處理，否則「你留畀員工買算啦」。

有人索性轉場到日本城官方fb留言，要求一個交代，有人嬲爆留言「嘥氣，慣性技倆，等你哋仆到落去，其實系冇貨嘅！」《香港01》正就有關情況向日本城了解，暫時未有回應，致電該分店則未有人接聽。