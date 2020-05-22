《東張西望》直擊黃大仙大成街市鼠患　老鼠搵食亂咬蔬果趕極唔走

黃大仙一直是老鼠出沒的黑點，該區大成街街市更是重災區。TVB節目《東張西望》近日與滅鼠專家直擊該街市的鼠患問題，發現鼠群時常明目張膽地「搵食」，咬壞不少檔口的蔬果和紙箱，被檔主當場趕也「懶死不走」，場面嚇人。

TVB節目《東張西望》近日與滅鼠專家直擊黃大仙大成街街市的鼠患問題。（「TVB (official)」YouTube截圖）

節目組與香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強到大成街街市視察，晚上約7時正值收檔時間，即使燈火通明，老鼠照常四出，走遍地板、紙箱、店舖肉枱和天花板的渠管等。有片段顯示，就算街市正在營業，老鼠甚至走到蔬菜上「趕極唔走」，相當猖狂。

陳偉強解釋，大成街街市內的空舖被堆滿放有食物的紙箱，加上紙箱對蟲鼠有保暖之用，老鼠安心匿藏；部分檔主亦習慣把食物殘渣和垃圾扔到通道。同時，街市內滅鼠不力，節目組在街市視察一圈後，才看到一處地方有放置俗稱「老鼠米」的藥餌。有檔主表示鼠患問題投訴無門，當局不放置老鼠藥，故只能靠自己。

其中一菜檔檔主稱，老鼠每晚在收檔時間現身，直至他們翌日返回檔口「收屍」，都會看到不少食物和紙箱被老鼠咬壞，造成損失；另有檔主坦言「24小時都有老鼠」。為了防鼠，有檔主要在打烊後將蔬果籃放在鐵箱內。

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外判清潔公司負責人回應稱，「老鼠出沒的情況在任何一個街市都會有，市民見到覺得唔舒服，呢個唔出奇」，又指他們放置藥餌後便交食環署跟進，惟食環署外判清潔工卻表示滅鼠非其工作範圍。食環署回覆節目組指，食環署的街市管理服務承辦商，均須在日間及晚上街市停止營業後徹底清潔，並定期在街市提供防止蟲鼠服務，如放置藥餌和安裝鼠籠。

民協主席、黃大仙東美選區施德來接受《香港01》查詢時表示，自旁邊的啟德河在10年前開始改善工程，大成街街市便有嚴重鼠患，原本棲息河道的鼠群轉戰「好食好住」的街市，早期連薄膠箱都被咬穿，檔主要切除被咬壞的部分食物，並自行使用老鼠膠滅鼠。他續指，街市上蓋屋苑啟德花園在兩、三年前更曾有老鼠入屋，收到不少居民投訴。