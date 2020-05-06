銅鑼灣茶餐廳驚見老鼠入麵包櫃偷食　拍片者稱侍應趕走了事繼續賣

鼠出沒注意！有銅鑼灣茶餐廳日前被拍攝到老鼠蹤影，當時一隻小老鼠探頭探腦走進麵包櫃內偷食，目擊者更稱食肆職員得悉事件後，只趕走牠落地了事，「米奇大包則繼續遺害人間」。網民看完短片都大呼噁心，又指老鼠似乎熟門熟路，可能是長期飯堂。

銅鑼灣茶餐廳被拍攝一隻小老鼠探頭探腦走進麵包櫃內偷食。（影片截圖）

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有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」上載影片，指銅鑼灣駱克道一間茶餐廳有「米奇老鼠麵包」出爐。從前日晚上拍攝的短片可見，一隻小老鼠從麵包櫃破洞探頭進內觀察，再小心翼翼爬入盤內，直接踩住雞批一啖一啖偷食。目擊者稱有人通知侍應有老鼠出沒，但對方只將牠趕下地，「當無事發生過」，並繼續售賣該櫃食品。

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短片引起網上熱議，有網民大叫誇張，「睇佢個樣去慣去熟」、「個窿直頭係佢屋企啦」、「米奇妙妙屋」，指整個麵包櫃都有很多破洞，本來都不應再使用。又有街坊指餐廳「出晒名污糟」，現在還養了「神秘試食專員」。有網民則笑言片中老鼠好精靈，「眼大大面尖尖」。《香港01》曾致電涉事餐廳查詢，職員指負責人不在並隨即掛掉電話。

銅鑼灣駱克道一間茶餐廳發現老鼠蹤影。（FB「香港突發事故報料區」圖片）