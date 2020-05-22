周揚青懶理羅志祥千字懺悔文　甩拖突變喜愛夜蒲　零修圖揭真面目

羅志祥（小豬）520以七千字懺情文，高調向舊愛周揚青道歉與悼念對方的好，被質疑是向女方求復合，不少吃瓜群眾也在關注周揚青的回應：而人在上海的她，日前透過私人微博po出與友人去知名夜店狂歡的照片與限動，開心宣布：「出去炸一下場子。」小日子過得愜意，完全不甩小豬的懺情。

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周揚青於社群分享近況，與好友在上海吃大餐，她分享美食照並寫道「今天餐廳很合我的口味，都是甜甜的」；凌晨則分享與好友合照和去夜店狂歡的限動，她透露2位好友湊巧都帶著自己幫她們挑選的包包，左勾右搭拍照留念，直呼「太有愛了吧！拍個照留念，和我的左右護法」，粉絲對關心她重新啟動夜生活，她也開心表示「出去炸一下場子」。

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自小豬懺情文曝光後，周揚青的反應頻頻受到外界矚目，不少網友留言「他還愛著妳」、「別理他，他不是真的悔改」等，評論兩極！周揚青自爆分手與掀男方渣男行徑後，常會透過社群回覆部分網友留言，發言也是完全肆無忌憚。

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但自小豬返台隔離後，周揚青便鮮少再撕男方的不堪，之前更被發現點讚小豬對粉絲喊話「等我回來」、加上這次對於懺情文也沒發出任何反應或回擊，關係似乎修復不少，也讓人霧裡看花，因而盛傳2人即將復合，不少網友紛紛留言「如果復合，2人真的成為全網笑話了」。

周揚青（中）透過私人微博分享新的「護花使者」，與好友左勾右搭。（周揚青私人微博）

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