Google Maps台景點湧現恐怖5星評論　全部怨前度點解冇喺嗰度慘死

Google Maps是查詢路線、景點的好工具，民眾也可以在網頁上留言，給景點評分或建議。不過，有網友發現Google Maps的留言板似乎成為分手情侶的宣洩方式，有不少人在各景點留言區上抱怨前度，但這些抱怨評論未給景點負面評分，都是五顆星的評價，令不少網友笑翻。

有台灣網友近期在Google Maps上對各景點留下評論，不過內容不是稱讚景點有多好，而是抱怨前度，像是該網友在福山自然中心留言處表示「帶前任去過，真希望有隻著猴的山羌突然衝出來把她撞下山」、在樂華夜市留言寫道「我恨我前任！他應該要躺在地上任眾人踩過、被人吐口水淹死」等抱怨前任的言論，看得出怨念相當深（點圖瀏覽更多創意爆棚的咀咒）：

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事實上，這種在「Google Map」網頁抱怨前任的行為有不少網友曾經做過，「Dcard」上曾有人發文分享，表示Google Maps留言區中有女性網友留言詛咒前男友，不過所有抱怨評論都是5顆星，可見抱怨的網友不想要因此刷低景點評價。

對此，不少網友則紛紛留言，表示「沒帶前任去過也能嘴，這怨氣」、「笑死是怎樣，去過那些地方的情侶都會分手嗎」、「看來怨念很重」、「笑到崩潰超級抒壓，順便一解對前任的怨氣」、「還好他們都給五顆星」、「這是在刷Google在地嚮導分數吧」、「Google評論真的是好東西」。

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