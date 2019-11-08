10大最乞人憎facebook貼文！　炫富放閃懷緬前度都唔夠假新聞討厭

趁著上班通勤、下課十分鐘、午餐時間，滑一下臉書看看爆笑影片放鬆一下，或是關注朋友動態偷看別人都在幹嘛，已成了現在年輕人的小確幸之一。不過，有些反覆出現的無聊廢文、轉發文實在很惱人，相信網友們都感同身受，但你知道什麼是「最惱人臉書po文」第一名嗎？今天DailyView網路溫度計就要用《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你，最引起人神共憤的惱人po文，不是自拍照！也不是放閃文！嘿嘿…一起來看下去吧！

10. 無病呻吟的廢文

在臉書上寫文字抒發感想，是一件再正常不過的事情，但在社交平台上發一些無病呻吟、自言自語貼文，就會讓人覺得你到底想幹嘛？舉例來說，像是「我多想被了解，但又不想被看穿」、「我想哭…但又哭不出來」等等不著邊際或是話說一半的po文，讓人看了無言以對，頭上三條線。

在臉書上寫文字抒發感想，是一件再正常不過的事情，但在社交平台上發一些無病呻吟、自言自語貼文，就會讓人覺得你到底想幹嘛？﹙GettyImages/VCG﹚

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9. 炫富裝闊文

上傳照片「不小心」拍到名牌包logo，錢包「不經意的」露出一大疊現金，跟路邊跑車拍照也要說成是自己買的新車，這種炫富的貼文變得興盛，似乎昭告天下我其實很有錢，才能獲得滿足感？其實真正的有錢人才不會做這種事情，通常都是低調低調再低調，會炫富的幾乎都是想裝闊的普通人。

這種炫富的貼文變得興盛，似乎昭告天下我其實很有錢，才能獲得滿足感？﹙STIL/ Unsplash﹚

8. 無聊自拍照

其實放自拍照本身沒有太大的問題，好看的照片不管男女人人都想看，但如果放了看不懂重點的自拍照，再搭配不知所云的文字，就難免讓人覺得「你只是想曬照而已吧！」。這種貼文就會被歸類為「無聊」、「是不是閒閒沒事做」，只想要快速滑過。

如果放了看不懂重點的自拍照，再搭配不知所云的文字，就難免讓人覺得「你只是想曬照而已吧！」。﹙GettyImages/VCG﹚

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月07日至2019年06月06日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『臉書最煩人貼文類型』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十大最煩人臉書貼文（DailyView）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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