韓慰安婦機構疑濫用捐款　被爆22億韓圜不知所終　劉在錫都叫心痛

二戰期間日本軍隊強徵韓國婦女充當「慰安婦」，事隔數十年，至今仍有不少曾任慰安婦的婆婆生活捉襟見肘，需依靠民眾捐款和政府補助金生活。最近韓國一間慰安婦收容機構被指控濫用捐款，就連「國民MC」劉在錫捐出用作建設人權設施的資金，亦在未經他同意下用作其他用途。

韓國慰安婦後援設施機構「分享之家」被前員工指控濫用捐款。（「MBC PD수첩」YouTube截圖）

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劉在錫早年曾在綜藝節目《無限挑戰》探訪留在日本生活的慰安婦婆婆，節目在韓國引來極大迴響，民眾關注慰安婦二戰後的生活苦況。劉在錫後來每年均私下捐款予韓國慰安婦後援設施機構「分享之家」（나눔의 집），截止2018年，他已至少捐出2.6億韓圜（約163萬港元）。

「分享之家」每年收到不少民間捐款，直至今年4月，機構的銀行戶口已有高達72億韓圜（約4501萬港元）的捐款。不過，一名「分享之家」前員工最近在MBC電視台節目《PD手冊》爆料表示，機構所長和理事疑似濫用捐款。

該名前員工指出，「分享之家」去年收到26億韓圜（約1625萬港元）捐款，但真正用在慰安婦婆婆身上的卻只有約4.3億韓圜（約266萬港元），當中約3.7億韓圜（約231萬港元）更屬政府補助。即使是劉在錫指定為建立「慰安婦人權設施」的捐款，同樣在未經他同意下用在其他地方。

劉在錫早年曾在綜藝節目《無限挑戰》探訪留在日本生活的慰安婦婆婆，其後他每年都定期捐款予「分享之家」。（MBC《無限挑戰》）

對於相關指控，「分享之家」回應指，由於在處理「指定委托書」時未能聯絡劉在錫，導致最後在未經通知下更改資金用途。劉在錫則透過經紀公司表示，「很心痛也很遺憾，不希望再發生這種事」。