印度停交通避疫　少女騎單車逾千里載受傷父返鄉　獲國家隊招手

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，印度過去兩個月實施鎖國，公共交通停運，大批民工要徒步返鄉，當地一名男子因傷無法離開哈里亞納邦（Haryana）古爾岡市（Gurugram），其15歲女兒庫瑪里（Jyoti Kumari）遂用盡餘下約20美金的積蓄買了一輛單車，獨力載父親返回約1200公里外的家鄉，此舉連美國總統特朗普愛女伊萬卡都深受感動。

庫瑪里表示，父親受疫情影響失業，加上受傷幾乎無法行走，無奈下只好返回家鄉；她於是用盡了最後20美元（約155港元）的積蓄買了一輛單車，準備獨力載父親回鄉，起初父親也認為她這個想法很瘋狂，但最終還是同意了。

結果，庫瑪里用了8日的時間，載着父親行駛逾1200公里回到家鄉。她說，在途中曾向路人借手機向母親報平安，安慰母親不用擔心，「我定會把爸爸送回家的」。

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伊萬卡：壯舉太令人感動

網民均大讚庫瑪里非常勇敢，「有志者事竟成，她簡直是這句說話的最佳例子」、「要在如此炎熱的天氣下完成這趟旅程，她究竟是如何克服當中的困難？我實在無法想像，非常佩服」。

美國總統特朗普女兒兼白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）上周五（22日）亦在Twitter上讚揚庫瑪里，「這項考驗耐力與親情的壯舉太令人感動，同時激發了印度民眾及單車協會的想像力！」

印度單車協會（Cycling Federation of India）表示，庫瑪里非常有潛質，因此決定邀請她參加國家隊的選拔。青年事務與體育部（Ministry of Youth Affairs and Sports）部長里吉朱（Kiren Rijiju）周日（24日）證實有關消息，要求協會通知選拔結果。庫瑪里受訪時也坦言，很有興趣去一試。

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.



This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation!🇮🇳 https://t.co/uOgXkHzBPz — Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 22, 2020