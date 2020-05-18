【新冠肺炎・措施】印度延長封城至5月底　紐約州再多2區重啟經濟

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

印度：內政部5月17日宣布，因應新冠肺炎疫情，將全國封城措施延長兩周至5月31日，學校、購物中心和其他公共場所將維持關閉，不過病例數目較少的地區將可放寬有關規定。全國仍然禁止大型聚會，除了部分疫情高危地區，政府允許民眾參與其他活動。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）5月17日在記者會上表示，再多2個地區包括紐約西部（Western New York）和首都地區（Capital Region）可以重啟部分經濟活動。紐約州內的10個區域，迄今有7個已經進入第一階段的放寬封鎖措施，包括紐約市、中哈德遜（Mid-Hudson）及長島（Long Island）等其餘3個疫情較嚴峻的地區，則維持現有的防疫措施。

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西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）5月16日表示，將尋求國會再延長全國緊急狀態令1個月至6月底，並期望是最後一次延長。當地的全國緊急狀態令3月24日起生效，預定5月24日屆滿。

當地政府公布自5月15日起所有入境旅客要隔離14天，期間只可因為購買日用品、求醫或在必須的時候外出，措施會生效至起碼5月24日。

意大利：政府5月16日通過法令，18日起民眾可在區內自由行動、區與區之間的旅行在6月3日開始解禁。來往意大利的國際旅行在6月3日開始恢復，來自歐盟其他國家的旅客入境後將毋須隔離。

總理孔特（Giuseppe Conte）5月16日表示，酒吧和餐廳等商店5月18日起重開。健身室、游泳池和體育中心預定5月25日重新開放，劇院和戲院則可於6月15日重開。社交距離規則將繼續適用，且依然建議民眾在擁擠的街道或室內戴上口罩。

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泰國：泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand，CAAT）稱，根據4月27日當局宣布所有禁止所有國際航班進出的公告，當局發出日期為5月16日的新公告，禁令期限將由香港時間6月2日凌晨1時，延至7月1日凌晨1時。

俄羅斯：首都莫斯科5月15日開始為所有居民作免費的抗體檢測，測試會交由全市各地30間診所進行。市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指，每隔幾天會有7萬名市民收到檢測的邀請。在月底前該市可每日完成20萬次檢測。

波羅的海三國：立陶宛（Lithuania）、拉脫維亞（Latvia）和愛沙尼亞（Estonia）推出歐盟中第一個「安全旅行圈」（travel bubble）。它們5月15日午夜起重開三國之間邊境。公民可以在區內自由流動，他們入境後亦不用隔離14天。

它們推出「安全旅行圈」，目的是再度啟動因新型冠狀病毒肺炎疫情而停擺的經濟活動。

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日本：東京都知事小池百合子5月15日公布放寬緊急事態宣言的路線圖。放寛措施會分3階段進行，首先是重開博物館、美術館及圖書館等公共設施，然後是劇場等沒有發生群組感染的、難以形成包含「三密」因素的設施（「三密」即密閉、密集和密切接觸），最後是除了Live House及有陪客服務之外的餐飲店等設施。

放寛措施的7項大致標準包括單日新增感染人數低於20人、感染路徑不明者比例低於50%、單周確診者增幅有下降趨勢等等。

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