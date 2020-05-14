【新冠肺炎】印度孟買貧民窟增至逾千病例　醫院爆滿患者共用病床

印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布耗資逾2,600億美元振興經濟。不過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然持續，金融中心孟買（Mumbai）和馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）情況尤其嚴重，其中孟買塔拉維（Dharavi）貧民窟病例5月13日突破千宗。

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孟買市政部門說，塔拉維貧民窟累計新冠確診病例增至1,028宗，死亡40宗。塔拉維貧民窟是印度最大的貧民聚居區，人口密集，空間狹窄，衛生狀況堪憂。據估計，當地居民和外來農民工人數約在80萬至100萬之間。

自4月1日報告首宗確診病例以來，塔拉維貧民窟的疫情持續。印度媒體報道，隨確診病例不斷增多，貧民窟已被劃為疫情重點地區，多處被劃為隔離區，進行封閉式管理。

貧民窟的窄巷仍然人多擠迫。帕瓦爾（Prashant Pawar）患有糖尿病的58歲鄰居帕蒂爾（Mukund Patil）本月較早前出現輕微發燒的症狀，兩日後確診。帕瓦爾陪同帕蒂爾乘坐救護車前往醫院，不過帕蒂爾未等到醫生看診前便病逝。院內的場景也讓帕瓦爾感到憂慮，「室內有很多人，很少人戴口罩」，「有時我看到一張病床有多過一名患者。」

印度衛生部門發布的數據，截至13日晚，印度累計確診病例74,281宗，累計治愈24385宗，累計死亡2,415宗。孟買是印度疫情最嚴重的城市之一，累計確診14,947宗，累計死亡556宗。