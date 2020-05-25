阿仔夢遺擺上節目開派對慶祝　網民炮轟韓星爸媽：實累佢畀人笑

踏入青春期的孩子或會因各種生理現象而感尷尬，父母理應多加留意，並幫助子女建立正確觀念。不過韓國一對明星夫妻，最近竟想到在電視節目上以「夢遺派對」的方式，告訴兒子不必因夢遺感到羞恥。節目播出後，不少網民質疑該對父母的出發點雖然好，卻可能弄巧反拙，令兒子被同學取笑。

韓國一對明星爸媽最近在節目上為兒子舉行「夢遺派對」，引起網民熱議。（JTBC《最普通的家人》截圖）

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韓國JTBC電視台節目《最普通的家人》播出最新一集，演員夫妻姜聲振和李賢英在節目中為就讀中一的兒子舉辦「夢遺派對」。兩夫妻與兒子、女兒和嫲嫲三代同堂，爸爸姜聲振表示：「女孩都可以有初經（初次月經）派對，但男孩卻沒有，所以出於尊重，就準備了這個（夢遺）派對。」

姜聲振對兒子說，夢遺並非羞恥的事，反而是應該慶祝的事，「現在你到了需要為自己負責任的年紀，希望你能成為有責任感的大人」，眾人在派對上甚至高歌由生日歌改編成的《祝你夢遺快樂》。

眾人在派對上甚至高歌「祝你夢遺快樂」，節目播出後掀起韓國網民討論。（JTBC《最普通的家人》截圖）

身為派對主角的兒子接受節目組訪問時坦言，起初感到很驚慌和尷尬，但後來覺得很有意思，笑言自己是所住地區第一個舉行「夢遺派對」的人。至於「被逼」參與派對的嫲嫲得知主題後同樣不知所措，並表示「雖然說時代變了，但這事（孫兒夢遺）連我都需要知道嗎？」

節目播出後，許多網民質疑李氏夫婦的做法，留言稱「如果是我的話就咬舌自盡了」、「為錢毀了兒子的學生時期」、「以後應該都會被叫姜夢遺」，批評二人不應在節目上公開兒子夢遺一事。