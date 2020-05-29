二手屋秘藏古董！美夫婦揭書房地下藏羅馬風浴池　3個人都坐得落

買二手屋分分鐘暗藏驚喜！美國一對夫妻3年前買下一間平房，獲告知屋內有個大浴池，但因為長年沒人使用，於是封起來改建成一間辦公室。夫婦購入房子後隨即安排裝修，一打開木板竟發現浴池完好無缺之餘又新淨，經過修葺更變成一間充滿特色的浸浴房，令2人直言猶如執到寶一樣。

美國一對夫妻在3年前買下一座屋，他們告知屋內有個大浴池，但因為長年沒人使用於是封起來變成一間辦公室。（Mark Ronsman FB圖片）

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39歲的Mark Ronsman及Jenny Ronsman是對夫妻，育有一名5歲女兒。3年前兩人於美國威斯康辛州購入一間舊屋，當時他們被告知其中一間房內有浴池，但因上手屋主是位老婦人，隨着年紀漸大不再使用，所以用東西蓋起來，並改建成書房。

後來他們為房子裝修時再打開木板，發現這浴池其實完好無缺之餘又新淨。（Mark Ronsman FB圖片）

Mark一家購入房子後即開始裝修，第一件事就是拆起書房內的地毯及木板，發現原來浴池保存得完整又新淨，更用上羅馬風的藍色瓷磚砌成，而且又大又深，3個人坐在池內仍留有空間。夫婦二人看到浴池非常興奮，未想到這間舊屋竟然藏寶。

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Mark又解釋，他們拆開所有木板後，首先在浴池旁的石材地板塗上密封膠，之後又消毒整個浴池，及在門縫加設擋風條以保存空氣。他們亦顧及女兒的安全，在門旁加設保安系統，如果有人闖入房內便會響起警鐘，以免發生意外。Mark稱希望可以盡快用到浴池，「我們一家人也很期待」。

（Boredpanda）