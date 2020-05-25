捧蛋糕入課室稱為老師慶生日　學生舉機齊拍照　竟然係校長陰謀！

這個校長太蠱惑！遼寧一間中學早前出現校長捧蛋糕入課室為老師慶祝生日的溫馨場景，校長叫主任走入課室稱拍照後分蛋糕，同學們聽從拿出手機拍照，沒料校長秒變臉，即時指着拍照的3人並沒收手機。最絕是校長其後叫主任拿走蛋糕，到下一班繼續其釣魚執法。網民意見分歧，有人轟校長太奸，有的人則認為正是機會讓學生學習對任何人都要抱有戒心。

校長主任突殺到稱為老師慶生辰，當中竟然有陰謀。（《星視頻》片段）

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內地媒體報道，校長釣魚執法的片段近日網上爆紅，片中校長讓主任充當苦力，極認真的把蛋糕上的蠟燭點亮，再叫主任走入課室，向大家稱：「同學們，今天是白老師生日，鼓掌，慶祝一下…先拍照先拍照…然後我們分蛋糕！」

學生們大感驚喜，齊齊興奮拍掌，3名男生果如主任所言拿出手機拍下溫馨一刻，惟窗外的校長突然出現並指向拍照者，「你…你…你…」一共3名拿手機拍照的男生就這樣被鎖定，因違反校規被要求上繳手機，而被點名學生明顯一臉詫異，似乎接受不了在學校也竟然要面對如此醜惡的「出賣和陷害」。

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「走，到下一個課室！」最絕的是校長眼看已達目的，即時變臉，叫捧着蛋糕的主任準備再到另一個課室，繼續去試探下一班不知情的可憐學生。



網民對這個校園釣魚執法片段又笑又罵，雖感校長行動十分壞，卻又在出事學生的詫異表情中感受到一點點幽默感，有的人笑言猜到開頭也猜不到結尾，沒想到溫馨片突變鬥智片，笑指學生們都太傻太天真了，也許這對他們而言也是一次極好的震撼教育，「以為也就學會對任何人都要有戒心了！」

（楊子晚報/星視頻）

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