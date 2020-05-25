抄牌罰單字跡太美震撼網民　起底揭真身原來係台南靚仔警員

開車收到罰單竟然不是發脾氣，而是驚為天人？台灣網上近日流傳一張字跡超美的罰單，令看的人即使只隔着紙筆，一樣覺得落筆的人非等閒之輩。網民看到開罰單的警員的真身照片後，都立即大讚是帥哥！

有人分享字跡超美的罰單，網民們都覺得十分震驚。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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fb群組「爆廢公社二館」近日有網民分享一張罰單照片，直指「這是我看過字最好看的警員了，重點是，人還長的帥！」另一網民之後再上載引起轟動的相片，可見罰單上字跡美得像書法一樣，令不少人大讚漂亮，甚至揚言要以身試法刻意違反交通規例，只為可以得到一張真跡：

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原來分享帖文的樓主就是「書法家」警員的親姐姐，她更按網民意願分享弟弟的照片，令大家可以看到超美字跡背後的帥哥警察真人！網民都紛紛留言稱讚「人帥字也美」、「人也很帥」、「賞心悅目」。

有人同時發動「起底」能力，原來帥哥警員駐守的派出所所長曾經接受訪問，指該名警員平日執勤非常認真，因曾在警局找到老學長30年前的手抄戶口簿，便決心要把字寫好，現時他只要看到原錯的字體，都會努力學起來。

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