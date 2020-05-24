學生浪費食物成大嘥鬼　內地老師絕招KO　食剩一粒米都有懲罰

揀飲擇食是小朋友常有的壞習慣，家長們都想盡辦法令孩子嘗試不同食物，不過有時仍不得要領。內地一名老師留意到學生們常常食剩飯菜，決定實施震撼教育，就是將剩下的食物與功課題目的數量掛鉤，讓他們明白浪費食物的後果。

湖南一中學老師留意到學生們常常浪費食物，決定將浪費的食物與功課題目的數量掛鉤，讓他們明白浪費食物的後果。（梨視頻截圖）

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香港不少學校都規定學生留在課室用膳，並會安排老師陪同，湖南懷化宏宇中學也是一樣，該校一名蘭姓老師近日常陪同學生一起食午飯，期間留意到不少學生會故意留下不喜歡的飯菜，或「眼闊肚窄」造成浪費。

蘭老師對學生浪費食物的行為感到非常憤怒，遂對學生說：「如果敢倒掉的話就加題！」學生雖然感到愕然，但因不想做更多功課，也只能乖乖把飯菜拿回桌上繼續食。蘭老師的震撼教育並非一時的「懲罰」，他為了讓學生建立不浪費的好習慣，決定訂立規矩：「浪費一道菜，加一道大題；浪費一粒米，加一道選擇題」，更拍下短片作為證據，任何學生浪費食物也要負出「沉重代價」。

湖南懷化宏宇中學的蘭姓老師留意到不少學生會故意留下不喜歡的飯菜，或「眼闊肚窄」造成浪費，想到一招震撼教育。（梨視頻截圖）

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學生們對於老師的嚴厲「規矩」當然敢怒不敢言，有人甚至稱起初得知規矩時「我心裏是崩潰的」，不過隨着日子過去，都漸漸明白老師的用意，「轉念反思一下，浪費糧食肯定是不對的」。

蘭老師說，自從推出「浪費食物加功課」的規矩後，學生們已大大減少浪費。（梨視頻截圖）

蘭老師說，自從推出「浪費食物加功課」的規矩後，學生們每次用膳「都知道該食多少，該打多少飯多少菜，生怕自己剩得多會被加功課」，過多星期後已大大減少浪費，「效果還是很不錯的」。他指出，即使浪費的情況已有改善，「加功課」的規矩還是會維持下去，「因為養成一個習慣是需要一個過程的」。