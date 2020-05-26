不滿台灣店舖告示牌寫「武漢肺炎」　黃安當場塗改：井蛙的錯別字

一度定居內地的台灣藝人黃安一向以親大陸見稱，不時批評台灣政策及其他中港藝人。受新冠肺炎（COVID-19）影響，黃安一直留在台灣，未有返回內地，但經常於微博發表評論。早前他上外出食飯時，看到店舖的告示牌寫有「武漢肺炎」一字，即感到不滿並當場塗改，更將過程拍片上載，稱要「改正井蛙的錯別字」，同時自封「愛國英雄」。

一向以親大陸見稱的台灣藝人黃安於微博上載影片，當場改去餐廳餐牌的「武漢肺炎」，更自封「愛國英雄」。（黃安微博截圖）

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自稱「台獨剋星」的黃安年初到內地湖北出演節目及到武漢旅遊，其後因身體不適返回台灣求醫，不過仍在微博大讚內地抗疫有決心，同時大罵台灣口罩管制。早前曾批評黃秋生入籍台灣是「給黃家丟臉」的他再有惹火行為。一直留在台灣的他早前外出食飯，餐廳門口放有黑板寫上餐牌及「對抗武漢肺炎」的字句，同時提醒客人要多洗手及戴口罩。

自稱「台獨剋星」的黃安見到餐廳的黑板寫有「武漢肺炎」字詞，竟直接擦去字迹及「改正」。（黃安微博截圖）

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黃安食過飯後才見到黑板，即感到非常不滿，指出黑板上有錯別字：「世衛組織都說是新冠肺炎，哪裡來的武漢肺炎？」說罷即拿出紙巾嘗試抹去「武漢」兩字，並強調要「以正視聽」。他一邊擦去字體，一邊小聲說：「反正我已經買單了，我什麼（也）不怕。」

影片的尾段，他更為自己加上墨鏡和叼煙的表情符號，又自豪地加上「愛國英雄」4個字及舉起姆指的符號。（黃安微博截圖）

不過無論他怎擦，黑板上的字迹也沒有完全抹掉，黃安最終將紙巾拋到地上，直接在「武漢」兩字上寫上「新冠」，並望住鏡頭稱：「這就對了！」影片的尾段，他更為自己加上墨鏡和叼煙的表情符號，又自豪地加上「愛國英雄」4個字及舉起姆指的符號。

黃安的「改正井蛙錯別字」影片獲得微博網民一致讚好，紛紛留言稱讚他「帥呆了，酷斃了」、亦有人笑言「換成我是老闆，再不擦黑板了。這可是黃安老師親筆寫的」。不過事件獲台灣傳媒報道後，大批台灣網民即留言譏諷，「還待在台灣？都待快半年啦，還不敢回祖國哦」、「付了錢吃完東西，就可以亂改店家的看板喔？」、「算了不要理他，靠這種方式才能博版面的人其實也蠻悲」。

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