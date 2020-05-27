男友手機最近搜尋結果驚見人獸交、NTR　台女求救：好像怪怪的！

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手機是滿載個人私隱的物件，被另一半使用隨時會被揭發秘密！有台女在Dcard討論區上表示，最近使用男友的手機搜尋東西，其間在搜尋紀錄內發現多個令她尷尬的關鍵字，例如「NTR」、「人獸交」、「真理褲」、「內射」等等，其中「巨蟹女」一字更令她懷疑男友出軌，因為自己並非巨蟹座。

台女上載男友手機的最近搜尋結果，覺得當中有「好像怪怪的」地方。（Dcard圖片）

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台女以「男友手機發現這個，好像怪怪的」為題發文，她因手機沒電，所以於男友洗澡的時候借用他的手機查資料，但發現男友在Dcard程式的最近搜尋紀錄有多個令她覺得困惑的關鍵字。男友的搜尋紀錄依次序包括「Ntr」、「真理褲」、「內射」、「人獸交」、「動物」、「Switch」、「元元」、「巨蟹女」、「穿搭」及「羅志祥」。

台女明白男性有時候會找一些與性有關的東西，「但是他搜尋人獸交是不是怪怪的？是說真理褲這麼有吸引力嗎？」。她又指自己不知道NTR是什麼，搜尋過後才知道是一種性癖好，意思是自己的伴侶與第三者發生性關係。

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另外亦有網民指出，搜尋紀錄中有「巨蟹女」一字，令人好奇台女是不是巨蟹座，懷疑其男友有出軌意圖。台女其後解釋，指自己並非巨蟹座，「但男友說是想知道以前一個朋友的個性，幫她買生日禮物，哈哈哈哈」。

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