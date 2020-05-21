男友拒返正職堅持考紀律部隊　同齡女友感無助：唔通自己儲錢結婚

很多人都認為能同步成長的情侶最完美，如果一方停滯不前，一方奔跑飛去，不一樣的步伐難以走下去。有女網民近日在連登討論區發文，指視拍拖4年多的男友為結婚對象，但他卻一心想考入紀律部隊，並以沒時間練體能為由拒返正職，令她感到無助，「唔知點繼續落去，但我又唔捨得」。

不同步的情侶很難走下去。（《今生是第一次》劇照）

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該女網民在連登討論區以「諗起同男朋友嘅未來就好無助」為題發文，指她和男朋友都是24歲，拍拖4年多，一直都會計劃將來。她又透露自己將於今年大學畢業，準備找正職，但男友為考非警察的紀律部隊，「佢話返FT（正職）會無時間練體能，而一直只做兼職」。

樓主補充指，自己已比同屆DSE考生遲畢業投身社會，身邊所有同齡朋友已經有正職，「每次朋友問親我男朋友做緊咩，我話佢返緊pt（兼職）」，他們都會感驚訝，只好替他解釋。她又認為男友不是無上進心，「因為我知佢好有目標」，但平時不用上班的日子就只留在家中打機，又不會儲蓄，根本沒多餘錢，出街拍拖都只是AA制。

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她說，男友早已考過幾次，但每次都是「差少少」，擔心他只會無日無之地考到成功為止，之前亦有跟他討論，但每次答覆都是一樣：「遲啲先啦，我有分數」，令樓主感嘆「我唔想去到26、7歲咁大個人，佢都仲係咁」。她又抱怨指，兩人都會計劃將來的共識，但男友始終沒有穩定收入，「唔通我自己一個儲錢結婚咩？一諗到咁樣我就好無力，唔知點繼續落去，但我又唔捨得」。

帖文隨引起網上熱議，有網民大爆同當年的自己有九成似，更謂「最後條女頂唔順走人」，亦有絲打感嘆身同感受，「同我十成似，我仲等緊佢」。有網民直言這就是同齡情侶的無奈，「一般男人成熟得較遲，佢哋去到30先開始黃金時間」。

但亦有人提議樓主可以先跟男友商討，勸他制定一個時間表，「考咗幾次都唔得就要搵工」，有網民則認為24歲還算年輕，如果樓主男友不是要養家，就不用心急找正職。