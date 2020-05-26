何鴻燊逝世│《賭城大亨》原型是賭王　超盈問戲中一幕父溫馨回應

澳門一代賭王何鴻燊今日（26日）病逝，終年98歲。他生前於港澳兩地發迹史，於1992年被導演王晶改編拍成上、下集電影──《賭城大亨之新哥傳奇》及《賭城大亨II之至尊無敵》。戲中劉德華飾演的「賀新」原型正是何鴻燊，邱淑貞飾演的「阿妹」原型則是賭王原配黎婉華，同時還有以「霍英東」為原型的角色「郭英南」。據知，何鴻燊本人曾看過這兩部電影，被當時尚為年幼的女兒何超盈問到，「賀新」被槍指頭部一幕是否真有其事，結果換來賭王神秘一笑。

劉德華、萬梓良等人主演的電影《賭城大亨之新哥傳奇》和《賭城大亨II之至尊無敵》，取材自賭王何鴻燊﹑霍英東﹑葉漢的故事改編而成。（電影截圖）

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電影《賭城大亨》系列講述劉德華飾演的「賀新」與萬梓良飾演的「郭英南」如何在澳門打拼事業，他們跟劉兆銘飾演「聶傲天」聯手爭奪澳門賭權。過程中，「賀新」邂逅以賭王原配黎婉華為原型的角色「阿妹」，並分別與王祖賢飾演的「程樂兒」、李嘉欣飾演的女星「狄雲」有感情發展。

雖然電影以何鴻燊故事為藍本，但實際與賭王發迹史相差甚遠，唯一相似之處是何鴻燊曾經離開澳門到香港發展房地產，在香港投資得利後才回到澳門發展，並聯合葉漢、霍英東等結為聯盟競得澳門博彩專利權，發展賭業。

戲中賀新被槍指頭一幕，據知何超盈曾問及父親是否真有其事，當時賭王未有回答，只對着她笑而不語。（電影截圖）

賭王的元配夫人黎婉華有「澳門第一美人」的稱號，電影找來美女邱淑貞演賀新的妻子。（電影截圖）

據知，賭王何鴻燊也曾看過這系列電影，開金口大讚劉德華飾演的賀新靚仔，與自己神似。四房女兒何超盈稱，她在約9、10歲時曾跟父母看《賭城大亨》，看到戲中賀新被槍指着頭部的一幕後，曾問及父親是否真有其事。當時賭王未有回答，只對着她笑而不語。

而對於何鴻燊逝世，曾飾演賀新的劉德華也在媒體表示，「何博士這一生對社會貢獻良多，希望他一路好走」。