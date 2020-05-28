女友堅持極限AA制　台男崩潰呻：我是不是犯賤　網民話佢執到寶

世上原來有這種女友？年輕人拍拖多數採用AA制平分開銷，但有時男生或女生請對方吃飯都是一種情趣。台灣一名男生遇上喜歡AA制的女友，卻終日擔驚受怕，因為女友無論旅行、約會、甚至開房都堅持AA制。就算買禮物送她也堅持付錢，令台男擔心大家不拖不欠，將來「沒理由挽留她」，不禁急問這情況是否正常，結果一班網民笑言他根本撿到寶，建議他「拿條繩子綁緊」。

台男稱女友無論吃飯、約會、開房、送禮物都要AA制，反而令他很困擾。（示意圖）

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AA制是拍拖常見的事，但間中請吃飯送個禮物，相信沒人會向對方追回費用。日前台灣一名男生在facebook群組「靠北女友」發文，分享自己拍拖拍得很不安的原因。他說和女友已經交往兩年，自己月入約8至9萬台幣（約2至2.3萬港元），而女友的經濟能力也差不多，不過「她從來不接受我的錢」。

台男指，與女友不論出街吃飯、旅遊、約會、或是開房都是「強制」AA制，即使買禮物送給對方，她隔天也會在桌上放錢。就算女友生日幫她辦聚會都一樣，甚至乎他去女友家前，禮貌買點手信給她父母，女友仍堅持要付禮物的錢，更指「這些錢，不收還不行，反而會鬧你脾氣」。

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他合指一算，拍拖兩年來，為女友花的錢不到2至3萬台幣（約5100至7700港元），擔心長久下來女友會突然說走就走，「沒理由挽留她」，遂急問網民：「我是不是另類的犯賤男？」

帖文引起網民熱議，有人估計樓主女友可能遇過很計較的男人，「她只是想談一場分手不分屍為前提的戀愛」。許多網民則大讚他的女友優秀，「代表她很珍惜你，你只要好好珍惜她便滿足」，不過有網民重提早前有夫婦用「極限AA制」一人養一個兒子的事，提醒他拍拖時AA制還好，惟不建議婚後還是事事算清。