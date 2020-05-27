女主人慘遭姦殺　鸚鵡重複講「請放過我！」　「口供」成呈堂證據

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）46歲女子托萊多（Elizabeth Toledo）在2018年12月懷疑遭兩名男租客姦殺，由於案發當日警員聽到托萊多所飼養的鸚鵡不斷重複說「不！請放過我！」，控方近日決定將鸚鵡作為呈堂證據之一。

托萊多曾將寓所分租給3名男子，警方當日接報抵達案發現場時，發現托萊多全身赤裸躺在地毯上，遺體有明顯瘀傷，而旁邊的鳥籠内有一隻綠色鸚鵡；驗屍報告指出托萊多死前遭性侵犯及毆打，最終被勒死。

一名作證的警員稱，當日曾聽到女性的尖叫聲，惟進入案發單位時只見到受害者的遺體與一隻綠色鸚鵡，而那隻鸚鵡不斷在說「不！請放過我！」（ay por favor soltame!）；另有一名鄰居聽到鸚鵡大聲尖叫「你為什麼要打我？」（por qué me pegaste?）

+ 4 + 3 + 2

經調查後，警方拘捕了案發單位的兩名男租客，分別是51歲的羅隆（Miguel Rolon）及62歲的阿爾瓦雷斯（Jorge Alvarez），第三名租客也一度被捕，但其後證實案發時有不在場證據，因而未被起訴。

控方指出，除了該隻綠色鸚鵡，調查人員還發現托萊多的右前臂有一處咬痕，經過比對跟羅隆的齒印脗合，托萊多身上亦留有阿爾瓦雷斯DNA的證據，相信足以入罪，有關證據已呈交法庭。首席檢察官聖塔拉（Bibiana Santella）表示，會將鸚鵡的「口供」納入呈堂證供，並形容這是女死者的最後遺言。