女大學生失戀厭食暴瘦僅32公斤　「男生毛」長到肚臍　結果超嚇人

很多人都試過失戀大受打擊，美食當前都嚥不下，不過如果出現厭食暴瘦症狀，就要提高警覺！台灣一名19歲大學女生因男友「出櫃」移情別戀，令她傷心欲絕致厭食暴瘦，送院時只剩32公斤，醫生形容猶如「骷髏頭」一樣，甚至有「如男生的毛」長到肚臍，非常嚇人。

台灣一名19歲大學女生因男友「出櫃」移情別戀，令她傷心欲絕致厭食暴瘦，送院時只剩32公斤。（示意圖，資料圖片）

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台灣急診科醫生田知學在醫療節目《醫師好辣》分享指，曾遇過一名坐着輪椅的女生，由父母推進急症室，並要求醫生趕快幫打她注射營養，當時身高165厘米的女生，體重竟只有32公斤，「她就像一個骷髏頭」，相信是厭食導致營養出問題，其後仔細檢查發現她貧血及腎功能壞掉。

女生向醫生表示肚子不舒服，而跟她對話時亦發現其臉色因貧血而蒼白，唇上的鬍子及手毛密布，拉起衣服替她檢查腹部時，更發現「有如男生的（毛）長到肚臍」，詢問下亦指經期已經長達半年沒有來，因此醫生趕快會診婦產科及身心科，以調整其厭食問題，才得知她的傷痛原因。

↓↓↓ 醫生咁樣講 ↓↓↓

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原來女生一年多前跟男友分手，因對方愛上了一個男性好友，這對於19歲的她來說無法接受，傷心失戀就不吃了，導致月經也半年沒來。其後身心科醫生努力幫她調整心情，並補充營養幫她長肉，但卵巢衰竭問題沒法改變，「就是她為什麼像男人」，令她注定不孕，且要面對骨質疏鬆問題。

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