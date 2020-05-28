【新冠肺炎】烏克蘭女無口罩被拒入郵局　嬲爆即除底褲笠頭當口罩

2019冠狀病毒（COVID-19）在歐洲肆虐，許多國家出入公眾場所都要強制配戴口罩，但日前網上瘋傳一段影片，一名烏克蘭女子未戴口罩進入郵局，職員拒絕為她服務，她竟即場除褲，並扯下自己的內褲套在頭上充當口罩，逼得職員繼續服務。當地傳媒向郵局證實事件，但稱不會就事件報警，反而會懲處洩露影片的保安人員。

女子當眾除褲，將底褲套在頭上當口罩。（「magnolia.tv」影片截圖）

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事件發生於當地時間星期一晚，烏克蘭首都基輔的一間郵局來了一名女子，由於目前全國人民外出都要強制戴口罩，女子進入時未有配戴，職員拒絕為她服務。她竟在郵局職員及市民面前脫下褲子及內褲，令正排隊的顧客感困擾。

從閉路電視片段所見，女子和職員對話，但對方似乎拒絕服務，她轉一轉身看門口站着的孩子，然後突然脫下褲子，先不慌不忙整理好褲子，再俯身脫下內褲套在頭上，用內褲掩蓋鼻和嘴，露出雙眼當成口罩，樣子儼如日本電影《變態超人》的主角，將女生內褲套在頭上的造型。之後她若無其事穿回褲子，戴着「DIY口罩」和職員對話，而職員亦有為她服務。

女子進入郵局時沒有戴口罩，職員拒絕服務，她突然脫褲子。（「magnolia.tv」影片截圖）

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有目擊者稱，該女子帶着兩名孩子，她當時很生氣，因為職員要求她戴上口罩。有網民看完影片後笑言女子做法沒有不妥，因為無人禁止用內褲代替口罩，又稱她夠幸運，「那天沒有穿丁字褲」，否則就無法當口罩了。

烏克蘭傳媒向當地郵政證實事件，當局對事件似乎有了充分了解，惟發言人稱「不會譴責顧客的行為」，而且不會報警，又解釋該女子進入郵政辦公室後有收到免費口罩，但她拒絕使用，而是用了一塊「熟悉的布料」代替。據悉女子是要表達對國家口罩政策的不滿，才會失控將內褲戴上頭。

事件中唯一出事的，是洩露閉路電視紀錄片段的保安人員，當局認為涉事人員違反了信息安全規定。

（綜合）