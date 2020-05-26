WAO本一港產口罩6.1公開發售　90元一盒Level 1　BFE、PFE達95%

新冠肺炎（COVID-19）疫情雖有緩和跡象，市民仍不敢鬆懈，亦愈來愈多本地口罩投入市場。港產口罩「WAO本一」公布開賣詳情，由5月20日起網上登記，首5000人可於月底優先購買，6月1日將公開發售。首批開售的口罩BFE、PFE達95%，符合美國口罩標準ASTM Level 1，售價為90元一盒30個獨立包裝。

「WAO本一」口罩BFE、PFE達95%，符合美國口罩標準ASTM Level 1，售價為90元一盒30個獨立包裝。（WAO本一圖片）

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「WAO本一」位於大埔的口罩生產廠房，擁有ISO14644-1 Class 8標準的無塵車間，在5月20日開始登入網址登記，首5000人可於30和31日優先購買，凡購買2盒或以上的家庭裝30片口罩，規格達ASTM Level 1，可獲贈7片便攜裝一包，廠家亦會於6月1日起公開發售。首批共推出5萬盒限量版成人口罩。

第二批成人口罩則於6月尾開售，規格符合美國口罩準ASTM Level 1及2，PFE、BFE及VFE均達99%，售價為98元一盒30個獨立包裝。

按圖即睇口罩規格及廠房詳情 ↓↓↓

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WAO本一口罩公開發售詳情：

時間：1/6

數量：50,000盒

送貨日期：14天內寄出

口罩規格：ASTM Level 1，BFE、PFE >95%

價錢：$90/30個

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