港媽搭的士唔戴口罩　司機好心提醒反被單打　高EQ一句回應獲讚

新冠肺炎（COVID-19）疫情雖有放緩迹象，但日常抗疫措施仍不能鬆懈！有的士司機分享，日前接載一名帶同兩名孩子及外傭的港媽時，好心提醒對方要戴口罩，卻引來對方不滿，於車程不斷「單打」，更揚言要投訴。司機面對這情況見怪不怪，不但繼續提供服務，更以一句高EQ回應，獲得同業大讚。

有的士司機分享應對麻煩客人的經歷，高EQ回應獲同業讚賞。（《降魔的》劇照）

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該名司機日前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享，指接載了一名「一拖二」年輕媽媽，帶同兩名子女及外傭乘車。他指該名媽媽「上車後就除低個罩滔滔不絕咁講嘢」，遂「客氣地溫馨提示」她要戴回口罩，不料引來對方不滿。

司機指，由於當天不少乘客均以100元鈔票付款，「好快五、六百蚊廿蚊紙已經耗盡」，不過到達目的地時年輕媽媽同樣遞上100元紙鈔，他遂問對方能否付「散紙」或改以八達通付款，但即被反問「司機唔係要有一百蚊找贖嘅咩」。

面對年輕媽媽的「單打」，司機未有理會，反以一句「言教不如身教」回應。（《降魔的》劇照）

司機遂禮貌解釋原因，並提出只能「找大餅」，年輕媽媽聞言即取出「廿蚊紙」，他亦「照找足5.4」。不過對方找續後未有即時落車，反而指責司機要求她戴口罩是多管閒事，並不斷大罵揚言要投訴，司機只好「打埋收條畀佢去投訴」，並背向對方回應一句「言教不如身教」。

他未有解釋事件結局如何或該年輕媽媽有否投訴，不過其處理事件的方法已獲得同業認證，稱事件反映「個人質素」，「而家日日都有兩三台客唔帶口罩」、「師兄做得好呀！咪理佢」。亦有人溫馨提醒，「要明白有少部分貴客係咁，小心講多錯多，自找麻煩」。

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