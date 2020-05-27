網傳元朗著名食肆驚現「走地雞翼尖」　網民呼恐佈　職員：N年前

食物衛生十分重要，但有網民貼出在元朗一間食肆外拍攝照片，可見逾百隻雞翼尖被倒在地下，而且地上還有棕色的液體，衛生狀況十分惡劣，網民直言「走地雞翼尖」。有眼利網民發現照片其實是舊圖，攝於2014年；記者致電該食店查詢，職員強調那是「N年前」的照片。

大批雞翼尖被倒在地下，有工人俯身執拾。（on9仔女同盟會 fb圖片）

有網民在facebook群組貼出元朗一間著名食肆處理雞翼尖的圖片，圖中可見大批雞翼尖被倒在地下，有工人俯身執拾，但不知是從桶中拿出還是從地上拾回桶內，另外有一張同樣有逾百隻雞翼尖被倒在地下，兩個人蹲下拾雞翼尖，以及一張雞翼尖已上碟的圖片。

該網民反諷指「請問相片中馳名元朗嘅走地雞翼尖邊度買到？」，又形容是「走地雞翼尖」和「環保涼粉」。本網致電有關的食肆，接電話的職員表示相片是「N年前」，但當記者再詢問是多久之前，以及是否已改善有關情況，職員沒有回答便切線。

大批雞翼尖被倒在地下，有工人俯身執拾。（on9仔女同盟會 fb圖片）

帖子引來網民熱論，「好心倒咗佢啦」、「咁恐佈呀」，不過有人指出相片其實攝於2014年，當年有網民表示路經該店，看到兩個男子倒瀉一桶雞翼，其後把地上的雞翼撿起放到大膠桶。