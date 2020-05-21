女客食鮑魚驚見沙蟲蠕動　嚇到冇晒胃口　廚師：有更高蛋白質

江蘇省南通市一名王姓女子近日與家人前往餐廳食海鮮自助餐，但發現其中一碟餐盤上的鮑魚旁邊有兩條沙蟲在蠕動，令她十分驚恐，食慾全消；王女向餐廳投訴，豈料廚師卻說：「這是正常的，可以吃，而且有更高蛋白質」。

王女當日與5名家人準備享用鮑魚之際，發現有沙蟲竄出，嚇到不敢進食；她向餐廳反映，廚師卻說：「這是正常的，可以吃的，高蛋白」，王女對此非常驚訝，「我是來吃海鮮不是來吃蟲子，如果這個蟲子可以吃的話，為何不另外開一盤供客人挑選呢？」

餐廳為平息紛爭，提出免除王女6人共710元人民幣（約775港元）的費用，惟王女不滿意餐廳方面的態度，要求對方「一賠十」及作出正式道歉。

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事件在網上引起熱議，有人指沙蟲不是寄生蟲，一般用作魚餌，「這營養豐富且價值不菲，你走寶了」；持相反意見的則謂「廚師現場把那蟲子吃了我就當沒看見」、「蟑螂其實炸了也是高蛋白， 可我就不想吃蟲類」、「管你是不是比鮑魚還貴，這就是處理不到位」。

一般而言，揀鮑魚有幾個要點，裙邊粗、肉肥厚、米黃色夠光澤的就為之好，在鮑魚肉與殼之間有一坨灰灰綠綠的內臟，其實是腸胃和肝胰臟等，鮑魚在大海進食後，微生物或藻類的毒素或會依附在其內臟，所以實在不吃為妙；清理鮑魚時，若不慎刺穿這內臟部分，會見到有一些深色汁液流出，有點噁心，故建議戴手套來處理鮑魚。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華曾指出，不少市民買活鮑後都被脫殼難倒，其實要撬甩硬殼，除了用刀切走外，還可以「用熱水過一過」，就可以清走硬殼，其後用刀切走內臟，再用刷刷洗鮑魚邊，擦走黑免污垢，最後用水沖洗即就可以烹調。