《夫妻的世界》韓素希拍劇減磅　激瘦至45KG　極端減肥法嚇傻網民

韓國女演員韓素希因在韓劇《夫妻的世界》出演「呂多景」爆紅，劇集日前以高收視完滿結束，年僅25歲她最近四出接受訪問，談到自己為了角色和讓觀眾更能投入劇情，拍劇期間嚴格管理自己身材，並透露了每日的餐單，嚇倒不少網民。

韓素希因出演劇集《夫妻的世界》爆紅，廣告、傳媒採訪邀約不斷；她亦大談拍劇期間的辛酸。（韓素希Ig）

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韓素希在《夫妻的世界》飾演「呂多景」一角，由起初的情婦變成正宮，身材姣好。她最近接受韓媒訪問時透露，由於呂多景必須威脅正宮「池善雨」的地位，故對角色的外貌要求甚高，導演更曾對她直說，「如果（呂）多景不夠漂亮，這套劇便沒有人認同」。

韓素希身高1.65米，體重一直維持在47公斤左右，本來已屬過輕，但她在拍攝《夫妻的世界》後半集數時，再瘦到45公斤，坦言自己採用了「極端減肥」的方法，例如不吃早餐和午餐，晚上只吃少量雞胸肉，「怕肚餓所以連水都沒喝」。

韓素希又指《夫妻的世界》對她而言是非常重要的作品，同時也很害怕成為這套劇的「缺陷」，「這是金喜愛前輩久違的回歸作，也是朴海俊前輩第一次擔任男主角，所以我一開始很擔心會毀了這套劇，導致壓力很大」。