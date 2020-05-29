印度拘捕「間謀鴿」　腳戴戒指刻有數字疑為密碼　真相笑死網民

情報人員還在破解密碼？日前，印度克什米爾邊界居民發現一隻鴿子，腳上戴了一個刻了數字的戒指，當地警方認為上面的是密碼，相信是一隻來自巴基斯坦的「間諜鴿」，嘗試破解密碼。不過，一名巴基斯坦村民發聲，稱那隻鴿子是牠的寵物，當天為慶祝節日放鴿，而牠腳上的「密碼」，其實是自己的電話號碼，希望印度總理莫迪可以釋放鴿子。

印度警方捉到一隻鴿子，腳上戴有刻數字的戒指，懷疑牠是巴基斯坦的間諜。（NDTV截圖）

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事件發生於周一，印度傳媒報道一隻有明顯粉紅斑紋和腳上有標籤的鴿子「被捕」，警方懷疑牠是「巴基斯坦間諜」，是巴基斯坦間諜活動的一環，已展開調查。據警方紀錄，這隻鴿飛到印度邊界地區一名婦女的家中，婦女將牠捉起交給印度邊境安全部隊（BSF），其後轉交警方調查，鴿子腳上有一個戒指，上面刻了數字，警方認為可能是密碼，嘗試破解。

不過，日前有一個巴基斯坦的村民發聲，稱自己是鴿子的主人。受訪時更展示另一鴿子，說是「被捕鴿」的伴侶，兩隻都是他的寵物，「牠永遠不會成為間諜或恐怖分子」。居於巴基斯坦邊界村落Bagga-Shakargarh的村民民哈比布拉（Habibullah）稱，他在穆斯林開齋節時放出幾隻鴿慶祝，但村子距離印度邊界只有約4公里，所以他為鴿子戴上戒指及刻上電話號碼，即印度當局指的「密碼」，其實是他的手機號碼。

哈比布拉稱他很喜歡鴿子，養了十多隻，他求情說鴿子象徵「和平、愛與寬容」，希望印度當局釋放這隻無辜動物，他甚至向印度總理莫迪放話，希望對方將鴿子還他，還希望世界關注印度的「霸道」行徑。

外媒指克什米爾地區（Kashmir）位於中國、印度、巴基斯坦交界地帶，印巴雙方也宣稱擁有主權，這已經不是第一次有鴿子被印度指控為巴基斯坦從事間諜活動，2015年就有一隻鴿因飛越印度被一名男孩發現，印度軍隊隨即前往拘捕。2016年，一隻鴿子身上有威脅印度總理的字條，同樣被捕。

（綜合）