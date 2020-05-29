聾啞少年坐輪椅劫珠寶　用腳持槍指嚇店員　「原以為他來行乞」

巴西卡內拉市（Canela）一間珠寶店周一（25日）遇劫，但匪徒竟然是一名19歲坐輪椅的殘障少年；店員表示，起初以為對方是來行乞，直到他用腳拔槍指嚇時才驚覺是搶劫；涉事少年其後被捕，警方證實他犯案時所持的只是一把塑膠玩具槍。

店內閉路電視拍到，店員在招呼一名客人期間，少年坐着輪椅人內，用腳遞上一張寫着「交出所有東西，不要引起注意」的字條，然後用腳拔槍指嚇，店員隨即舉起雙手。

店員表示，起初以為少年是進來行乞，對他非常同情，旁邊的客人也從口袋掏出金錢給他，豈料他竟然是來行劫，而那把塑膠玩具槍看起來實與真槍無異。

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患腦癱症致半身不遂

有人目睹發生劫案馬上致電報警，少年最終被捕，除了玩具槍，警員在他身上還搜出一把利刀；經調查，當局證實疑犯因患有腦癱症（cerebral palsy）以致上半身無法活動，且是聾啞人士，因此要寫字條恐嚇店員。

警方將循搶劫未遂方向調查案件，同時允許家屬到場協助警方問話，少年獲准保釋。卡內拉市檢察官梅代羅斯（Vladimir Medeiros）說，考慮到疑犯的身體情況，相信再犯或逃走的可能性很低，因此同意其保釋。