【紙房子】劫匪搶錢後用水泡逃亡　法官都忍唔住讚：好有創意！

人氣西班牙懸疑劇《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）靠精彩的鬥智過程和細膩的人物構思，勾起了觀眾的好奇心。有追開的劇迷都知道，為打造完美劫案，劫匪們攻入馬德里皇家鑄幣局，印出24億歐元紙幣。雖然製作人Álex Pina曾表示沒有參考任何搶劫案，但現實生活中就有5宗真實案件比《紙房子》更離奇，更有創意！

1. 瑞典直升機劫案

教授（Álvaro Morte飾）在劇中為劫案安排了不同的交通工具，2009年在瑞典曾有劫匪運用直升機於清晨駕駛一架民航直升機降落在保安公司G4S的現金庫屋頂，劫匪在直升機游繩至室內搶現金。同時安排了人手在警方的飛機庫設炸彈，並在案發地點四周鋪滿三角釘阻止警車追捕。最後7位劫匪被捕，可惜失竊的530萬美元（約4千萬港幣）仍未尋回。

2. 巴西地道劫案

《紙房子》中有大量掘地道的畫面，在現實中在2005年8月也有劫匪在巴西銀行打劫時，預先5個月在一個單位開始掘80米的地道直達中央銀行保險庫。地道內設有照明設備及鋪了木板，更有空調設施，劫匪運用滑輪系統來運送7000萬美元（約5億港元）。而警方估計劫匪們耗資至少20萬美元打造。

3. 巴西易容搶劫案

這宗案件發生在2011年，12位身穿灰色制服的劫匪喬裝去到銀行更換家具，進入銀行後12人立即制伏保安並強逼他關閉警報系統。其後另一隊劫匪帶着工業級鑽孔工具在側門進入銀行，成功搶劫了鑽石、金條及比物業還貴的手錶。結束後劫匪們換了便服離開，成功避過警方的追捕。經過好一段時間的調查，警方最後發現有部份劫匪曾參與2005年的巴西地道劫案。

4. 美國掩眼法劫案

雖然這宗案件被搶的金額只有40萬美元（約300萬港元），但絕對是最有創意的劫案。2008年一位劫匪以高時薪雇用景觀設計師，並要求他們穿上黃色背心、藍色恤衫、護目鏡和口罩，然後在銀行的停車場集合。其後劫匪直接走向運鈔車的警衛噴胡椒噴霧，再搶去一袋現金，去到附近的河流，然後跳進水泡飄流逃亡。在審訊案件時，連法官都讚這位劫匪非常有創意。

5. 「史上最大的劫案之一」比利時鑽石失竊案

在不少的電影和劇集中，觀眾都能看到劫匪們利用高科技儀器犯案，在這宗被譽為「史上最大的劫案之一」的案件中，劫匪除用高科技儀器，更運用了日常用品來犯下完美案件。一位意大利籍的犯罪首腦，先去到金庫租保險箱為名來視測環境，在犯案的時候，劫匪們在牆上和門上鑰匙孔放置指尖般大的攝影機，監測警衛出入。

金庫的警報系統以兩塊相吸的磁鐵造成，若打開大門的話便會立即觸動警報，而劫匪只貼了一塊鋁片在磁鐵上，就能令兩片磁鐵相吸。另外為了破壞金庫內的防盜裝置，劫匪前一天進入保險櫃噴上髮膠讓儀器失效，最後成功偷取價值1億美元的鑽石（約7億港元）。