屈臣氏口罩WatsMask門市開賣　下午官網有售　拍賣網炒至$250

屈臣氏自家品牌WatsMask WeCare口罩今早（29日）開賣，吸引大批市民在屈臣氏及百佳各分店開門前到場排隊購買，而屈臣氏電子商店則於下午開售，每人限購一盒。不過隨即有人將原價只是79.9元的口罩，放在二手拍賣平台轉售，標價由140元至250元不等。有網民得知炒價後感到震驚，「而家周街都係貨，200幾蚊邊有人買？」、「估到實有人即刻拎去炒」，又希望屈臣氏可以持續供應，令炒家沉船。

屈臣氏自家品牌WatsMask WeCare口罩29日正式開賣。（屈臣氏圖片）

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屈臣氏自家品牌口罩 WatsMask WeCare終於正式開賣，一盒30片成人口罩售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元。口罩為獨立包裝，採用三層過濾防護設計，經SGS測試符合BFE及PFE達99%，所有口罩批次亦獲得ASTM 2認證。

口罩今早在全線香港屈臣氏及百佳門市出售，每間分店供應數量不一，不少網民在fb口罩報料區交換情報，提醒由於百佳較早營業，而且數量較少，相信9時後還有貨的機會較微，呼籲大家勿前往，而有屈臣氏分店則提供百多盒口罩，吸引大批市民趕去排隊取籌。另外，屈臣氏網站亦將於下午時分開始售賣口罩，目前貨品已上架，成功購買的市民可於192間門市取貨或選擇送貨服務。

↓↓↓ 屈臣氏口罩於拍賣平台炒價 ↓↓↓

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隨着口罩供應量增加，市面價格亦見回落，惟記者今早瀏覽二手拍賣平台Carousell，發現有屈臣氏口罩轉售，炒價由140元起，高見250元一盒，更標明是「最新出爐」。不過網民都看淡炒價貨的銷情，認為「而家都冇咁緊張啦」、「等多陣台灣都可能有大貨」、「希望誠哥再推多啲貨，祝炒燶！」。

網站於下午開售。（屈臣氏網站截圖）