紅雨下疏通積水　清潔工垃圾袋當雨褸　網民心酸：叔叔全身濕晒

香港天文台今早一度發出紅色暴雨警告，多區天色昏暗並且滂沱大雨，市民紛紛走避，不過有網民就發現在惡劣天氣下，不少外判清潔工未有獲發雨褸，被大雨淋到全身濕透，只能以垃圾袋和毛巾稍為遮擋雨水，看得網民「火都嚟」，又慨嘆難為一眾清潔工。

本港今早多區有暴雨，但有網民發現不少外判清潔工卻只能自製「雨褸」，工作時被淋得全身濕透。（fb群組「Mei Foo 美孚」）

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有網民在facebook群組「Mei Foo美孚」發文，稱今早下大雨期間，看到至少3名外判清潔工在街上工作，照片中更見清潔工以垃圾袋當作「雨褸」，毛巾裹頭及戴上太陽帽，拿起掃把疑似正把路旁積水引到水渠，「我見到第一個叔叔全身濕晒時以為係湊巧，到第二、三個時真係着晒火」。

樓主又狠批，「大白象垃圾工程億億聲起計，但落大雨，外判清潔工連雨褸都無件」。許多網民紛紛留言感嘆難為清潔工，指責政府和外判清潔公司不顧在惡劣天氣下工作的基層，「基本上工作需要的工具也沒有，真慘」、「佢哋仲需要對水鞋，我行兩、三分鐘路去地鐵，鞋都濕濕哋唔舒服」；亦有好心網民表示，除了口罩和消毒搓手液，平時都會送雨褸予清潔工，以備不時之需。

同場加映：校工一個窩心舉動安撫自閉女童。

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