6歲童患氣喘仍被罰跑　咳血至校服全染紅　母認造謠

學校理應照顧學生身體狀況，不過廣州一名班導師罰一名患有氣喘的6歲女童跑操場10個圈之後，女童竟然當場吐血，鮮血甚至染紅了整件運動外套，女童送院後更因高燒引致神經受損，女童的母親一直在追究校方責任但卻不得其門而入。 不過，當地警方在調查後表示，女童母親承認吐血等情節是其為擴大影響而故意編造的謊言，照片展示的「血衣」實是以化妝品和水偽造，其女兒目前精神狀態良好。

在2019年12月10日，母親到學校接女兒放學時，卻發現女兒全身是汗，急忙將女兒送往醫院。（網上圖片）

女童的母親昨日（30日）在微博「小島裏的大海」上發文表示，女兒就讀廣州市方圓實驗小學一年級，因患有氣喘，在女兒入學前，已經多次告知班導師多加照顧，還覺得會麻煩到別人，因而向老師送上每年1萬元，共6萬元人民幣的照顧費，另外還有其他禮物。

不過，在2019年12月10日，下午4時半她到學校接女兒放學時，卻發現女兒全身是汗，「孩子說自己很難受，感覺呼吸不到空氣了」，原來班導師罰她跑了10圈操場，之後女兒更不斷咳嗽、乾嘔甚至吐血，弄到全身的衣物都是血跡。

跑後女兒不斷地咳嗽、乾嘔甚至吐血，弄到全身的衣物都是血跡。（網上圖片）

她即時將女兒送往醫院求醫，醫生診斷為急性喘息性支氣管炎和嘔吐，女童其後連續發了十幾日高燒，體溫界乎39.9至41度之間。女兒之後需要接受特定的藥物治療但再多日後仍沒有好轉，她更因高燒而令神經受損，「由於高熱體溫損害神經系統，孩子雙手出現控制不住的抖動，是那種完全不受控制自發式的發抖，每隔一會就不由自主的抖動起來」，女童的母親控訴後遺症令女兒無法繼續學琴和小提琴。

女童的母親非常氣憤，直斥「老師恨不得親手殺了我女兒！」她以不同的方式追究校方的責任，但涉事的老師都沒有得到相應的懲罰，校方也未曾出面道歉，母親只有選擇在網上公開事件。直至事件在網上曝光後，廣州市白雲區教育局昨日（30日）表示，接報後高度關注，目前聯合公安等部門成立調查小組進行調查，結果將會適時公布。



廣州白雲警方後來在微博通報，家長承認其女兒因遭體罰吐血、被老師威脅毆打、送老師6萬元等情節，是其為擴大影響而故意編造的謊言，照片展示的衣服「血漬」實為化妝品和水，接診女童的醫院指，患者及家屬均未提及哮喘病史和吐血情況，家長亦無法提供其女兒哮喘診斷的有關病歷證明。

（微博）