外傭放狗日日綁欄杆煲電話　狗狗慘變「吊頸罰企」　網民斥不人道

不少港人工作繁忙，很多時候交由外傭帶愛犬出街散步，但近日有網民在facebook表示，每天上下班途中都發現一名外傭姐姐「放」狗，惟經常將狗繩綁在欄杆，令狗狗不能走動，加上狗繩綁得過短，連坐下也非常困難，日日如是「落街罰企」，大熱天更白白乾煎，讓許多網民批評外傭做法「好唔人道」。

有網民在facebook表示，每天上下班都看到一名外傭「放」狗時，將狗繩綁在欄杆後便慢慢傾電話，惟狗繩綁得過短，狗狗連坐下也非常困難，變相是「吊頸罰企」。（fb「西環變幻時」）

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該名網民在facebook群組「西環變幻時」發帖，稱自己每天上下班都會看到一名外傭帶着狗狗「散步」，可惜對方每次都只是把狗狗綁在街道欄杆上，其後自顧自的傾電話。網民續指，外傭甚至把狗繩綁得太短，導致狗狗「坐都坐唔到」，希望有相識的人能將情況告知狗主，否則「大熱天時咁樣乾煎唔知幾耐」。

帖文一出，隨即有街坊留言指每天晚上約7時都看到同樣情況，「佢條狗繩吊得好短，隻狗唔係成日坐到」，曾經勸阻外傭但對方只是報以假笑，翌日又故態復萌，並表示外傭每次都電話講不停，「我試過等成半個鐘佢都係響度未走……有時就算隻狗夾硬坐到，佢條繩都扯住佢條頸」。

有其他街坊隨即表示曾目擊同樣情況，並指即使看到狗狗強行坐下，狗繩也會扯住條頸，非常不適。（fb「西環變幻時」）

不少網民直斥外傭做法過分，擔心狗主毫不知情，「真係日日如是，隻狗應該係冇行過街，每日落街罰企」，有見過狗狗的街坊亦大讚牠非常乖和親人，希望下次若有人目睹相同情況時，可以再次提醒外傭，「最起碼佢知道咁樣做係唔啱」。

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