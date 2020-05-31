日本迴轉壽司店外賣人氣抗疫兒童餐　小朋友可親身體驗整壽司樂趣

新型冠狀病毒（COVID-19，又稱新冠肺炎）疫情持續，日本全國雖已解封，但仍有零星感染個案，令不少當地家長亦避免小朋友外出玩耍。近日一間人氣迴轉壽司店的外賣兒童餐成為人氣熱賣，皆因小朋友可以邊食邊玩，原來壽司店為了讓小朋友體驗製作壽司的樂趣，特意把白飯及刺身分開，自己做想吃的壽司，非常有趣。

兒童餐特意把白飯及刺身分開，小朋友可體驗製作壽司的樂趣，自己做想吃的壽司。（Twitter圖片）

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日本人氣迴轉壽司店之一「くら壽司」近日因疫情而推出不同外賣套餐，其中兒童餐更是大賣，人人爭先預約訂購。據官方宣傳指，兒童餐共有2款，並特意分開白飯及刺身，還會附送紫菜，小朋友可在過程中體驗製作壽司的樂趣，之後再與家人分享壽司，是絕佳的抗疫親子活動。

日本人氣迴轉壽司店之一「くら壽司」近日因疫情而推出不同外賣套餐，其中兒童餐更是大賣，人人亦要爭先預約訂購。（くら壽司Twitter圖片）

而據官方宣傳指，2款套餐分別是980日圓（約70港元）的2至3人前套餐，以及1580日圓（約113港元）的4至5人前家庭套餐。前者有8種刺身，後者則是14種刺身，有熟蝦、三文魚、吞拿魚、玉子等。

不少家長亦在Twitter打卡，分享小朋友製作壽司的過程，大家亦非常投入，戴着附送的壽司師傅帽，認真把刺身鋪在捏好的白飯上，有家長甚至特意用玩具火車軌扮成迴轉壽司帶，火車載着一碟碟弄好的壽司不斷兜圈，畫面非常逗趣。

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網民亦紛紛留言表示兒童餐超吸引，就算是大人亦紛紛想試玩，「很可愛」、「我悖想玩玩看」、「不用外出亦能吃壽司真好」。

（Twitter）