【慎入】印度初生男嬰慘遭活埋　村民及時拯救奇蹟生還

印度北方邦（Uttar Pradesh）錫達特那加爾縣（Siddharthnagar）一名初生男嬰上周一（5月25日）慘被發現遭到活埋，幸有「眼利」村民發現男嬰其中一隻外露，遂合眾人之力徒手將其挖出送院，終成功救回一條小生命。

事發於錫達特那加爾縣的索諾拉村（Sonoura），當日村民正在掘地建屋，突然聽到一陣微弱的嬰兒哭聲，循聲尋找，有「眼利」者發現泥地中露出了一條疑似嬰兒的腿，於是馬上徒手挖泥將之救出。

有村民表示，嬰兒起初沒有反應，當嘗試檢查他是否還有呼吸時，豈料他卻突然擺動四肢，令眾人又驚又喜。

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男嬰立即被送往附近醫院急救，醫生檢查後發現他曾吞下泥土導致氣管堵塞，幸經治殺現時情況已告穩定，但仍需留院觀察；其後當地一名女子表示願意在男嬰出院後領養。

警方稱，暫時仍未知男嬰為何會被活埋，以及未能判斷他被遺棄了多久，惟目前已落案起訴一名涉案人士，案件則仍在調查中。

↓↓↓早產嬰被活埋地下3呎 靠泥土細孔呼吸奇蹟「復活」

印度去年也發生過類似案件，男子西羅希（Hitesh Sirohi）當日埋葬夭折的初生女兒時，意外發現有另一名女嬰被活埋在泥土下的一個陶罐中，女嬰後來被送到市內醫院，兒科醫生安詹（Dr Saurabh Anjan）指出，相信女嬰是透過泥土中的細孔來呼吸，得以奇蹟生還。