新冠肺炎｜長期在家易摩擦釀離婚潮　日本3位人妻大爆丈夫真面目

新型冠狀病毒（COVID-19，又稱新冠肺炎）疫情持續，日本全國雖已解封，但早前爆發期間影響不少家庭，「肺炎離婚」成為網民熱論的話題。本來外出上班的家人變成在家工作，小朋友更因停學而須留在家中，相處時間變長反而釀成更多摩擦，有不少人妻更發現丈夫的自私本性，逼於無奈決定離婚。

「肺炎離婚」成為日本網民熱討話題，因早前疫情影響，不少家庭亦出現摩擦，甚至決定離婚。（Getty Images）

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「肺炎離婚」近日成為日本當地熱門話題，有網上雜誌訪問處理婚姻事務的法律代理人露木幸彥，並分享3宗離婚實例。他表示個案中的3位人妻本來與丈夫的感情已經不太好，加上近日疫情爆發，終無法忍受丈夫的醜陋本性而選擇離婚。

案例１：在地區銀行工作的康宏（42歲）與家庭主婦優子（36歲）

案例２：任職看護員的茂樹（40歲）與家庭主婦友惠（42歲）

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案例３：建築業的業務人員雄介（52歲）與家庭主婦貴子（44歲）

露木先生續指，最近的確接到很多因為肺炎疫情興起離婚念頭的諮詢。有網民亦慨嘆今次新冠肺炎疫症令經濟更不景氣，社會氣氛變差令不少人亦飽受怨氣，亦有網民指感情得來不易，又勸喻要離婚的人如果有小朋友更加要想清楚後果。

（Twitter、Moneypost）